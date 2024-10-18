Военные КНДР воюют за Россию против Украины? Что известно

Военные КНДР воюют за Россию против Украины? Что известно18 октября 2024 г.
КНДР, помимо передачи оружия России, начала отправлять своих военных на оккупированные РФ территории Украины. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в заседании Европейского совета 17 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский . По его словам, в общей сложности, КНДР планирует отправить для участия в войне против Украины 10 тысяч своих солдат из разных родов войск: "То есть хотят сформировать целую бригаду". О том, что Северная Корея может направить регулярные войска в Украину для поддержки России в ее агрессивной войне, заявил 8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, выступая в парламенте.
Зеленский уже неоднократно заявлял о военном союзе между Россией и Северной Кореей. В этих условиях, считает он, необходимо развивать отношения между Украиной и союзниками, чтобы не допустить "большой войны". Впрочем, в июле заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что у них пока нет информации об отправке войск КНДР в Украину.
Военные КНДР уже в Украине?
Еще в 2023 году Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) заявило о прибытии на оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военных КНДР, в частности, подразделений инженерных войск. А в начале октября 2024 года руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что военные КНДР в оккупированной РФ Донецкой области следят за состоянием переданных РФ боеприпасов. Они, по его словам, сопровождают грузы и смотрят за использованием боеприпасов российской армией. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные ГУР, среди военных КНДР уже есть первые погибшие - 3 октября вблизи Донецка ВСУ ракетным ударом ликвидировали более 20 военных, среди которых было шесть офицеров из Северной Кореи.
Согласно данным анонимного представителя ГУР в украинских СМИ, в армии РФ сформирован "особый бурятский батальон", который комплектуется, в том числе, из граждан КНДР. По словам того же анонимного источника, 18 военных Северной Кореи уже дезертировали с позиций на границе Украины с Брянской и Курской областями России. Между тем подтвержденных данных о количестве военных из Северной Кореи, находящихся на территории Украины, пока нет.
РФ официально не подтверждает участие КНДР в войне
Российские власти официально не подтверждают участие КНДР в войне против Украины, ограничиваясь общими заявлениями о "стратегическом углубленном сотрудничестве во всех областях". В июне 2024 года договор, в том числе о взаимной военной поддержке, подписали северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин.
Между тем прокремлевские военкоры неоднократно писали про поставки боеприпасов из КНДР и Ирана для российской армии, основываясь на фотографиях с фронта, и описывали крайне низкие качества этих снарядов. Что касается присутствия северокорейских солдат на фронте, то фотографий или иных подтверждений этого в российских соцсетях DW найти не удалось. Пока встречаются сомнительные "документы", якобы доказывающие участие военных КНДР в войне против Украины. Так, в русскоязычном Telegram-чате про КНДР опубликовали письменное обращение с подписью командира первой мотострелковой бригады Корейской народной армии к Ким Чен Ыну на корейском языке. В нем офицер просит товарища Ына не отправлять их в Курскую область, чтобы не воевать против НАТО: "Мы боимся, это страшно".
Этот "документ" - грубый фейк, убежден кореевед Федор Тертицкий. Помимо того, что военный не станет признаваться руководству в своем страхе, говорит Тертицкий, в этом документе есть ряд фактических ошибок. К примеру, в этой бумаге используется южнокорейская орфография, а обращение к лидеру КНДР не соответствует официальным правилам, говорит он. "Вождь в этом тексте назван только уважаемым, а в их правилах он должен быть еще любимым. В ином случае можно пойти под трибунал", - говорит Тертицкий.
Какие войска может направить КНДР для армии РФ?
Если военных Северной Кореи пока нет на фронте в Украине, то это не означает, что их там не будет в будущем, считает профессор истории и международных отношений сеульского Университета Кунмин Андрей Ланьков. Усиление российской армии солдатами КНДР крайне выгодно для Путина, считает он, так как позволяет властям РФ не проводить мобилизацию.
"Война в целом популярна в России, но только при одном условии, что большинство населения не будет участвовать в боевых действиях и не будет отвлекаться от повседневной жизни из-за войны", - объясняет Ланьков. По его мнению, в России становится все меньше новобранцев, которые готовы пожертвовать своей жизнью даже ради огромных финансовых выгод (в некоторых регионах РФ единовременная выплата за заключение контракта с Минобороны достигает 3 млн рублей). Ланьков считает, что наибольшая потребность армии РФ сейчас в пехоте.
Инженерные войска КНДР могут быть направлены в поддержку армии РФ, сообщала в июне 2024 года южнокорейская телекомпания TV Chosun со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи. По ее данным, в Россию могут быть переброшены от 3 до 4 инженерных бригад из Северной Кореи. Этот тип войск в армии КНДР остается высокоэффективным за счет строгой дисциплины и высокого качества работ, писал в своем исследовании в 2020 году эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Губин. Он указывал, что в целом Корейская народная армия в нынешнем состоянии построена по оборонительной конфигурации и способна осуществлять "эшелонированную оборону".
В каких международных конфликтах участвовали военные КНДР?
В прошлом Северная Корея уже отправляла своих военных за границу для участия в вооруженных конфликтах. Например, они были в Анголе в 1970-х и 1980-х годах среди так называемых "военных советников". Этим инструкторам было поручено обучать местные войска, но они также сражались против южноафриканских сил. В аналогичные "командировки" руководство КНДР отправляло своих военных в Уганду, Чад и Мозамбик. Представители армии КНДР также обучали партизан Армии освобождения Юго-Западной Африки, которые вели длительную повстанческую борьбу с правительством ЮАР вплоть до окончания апартеида.
В подавляющем большинстве случаев в командировки КНДР отправляла именно инструкторов, подчеркивает Тертицкий. Он отмечает, что участие военного контингента из Северной Кореи в военных действиях за пределами их страны - редкое явление. Эксперт называет в качестве исключения участие северокорейских пилотов во вьетнамской войне на стороне Северного Вьетнама. Однако, отмечает кореевед, министр обороны страны Ким Ён Хён допустил, что КНДР может готовить к отправке своих военных на фронт в Украину, учитывая недавний договор между Россией и Северной Кореей. "Это заявление заставляет меня относиться к таким новостям серьезно", - заключил Тертицкий.