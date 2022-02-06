Партнерство России и КНДР – "Заповедник", выпуск 318

Кино о поездке Путина в КНДР. Белоусов и Лавров на планете Ким-дза-дза. Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Северной Кореи. Как российский газ попадает в ЕС, минуя санкции. Байден не знает, с чем идти на выборы. Лукашенко доит коров. Раздача должностей родственникам Путина. Предвыборная песня Трампа по результатам теледебатов "Где Дональд?!" Смотрите в 318-м выпуске "Заповедника"!

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!