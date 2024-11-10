Трамп не включит в администрацию Майка Помпео и Никки Хейли

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не включит в свою формирующуюся администрацию как минимум двух членов Республиканской партии - Майка Помпео и Никки Хейли. Их сам Трамп назвал в публикации, сделанной в субботу, 9 ноября, в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

"Я не приглашу бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования", - заявил политик. При этом экс-глава Белого дома добавил, что "ему очень понравилось работать" с Помпео и Хейли ранее, и он "хотел бы поблагодарить их за службу стране".

Никки Хейли была оппоненткой Трампа среди республиканцев перед выборами

Оба политика, кандидатуры которых на будущие посты в своей администрации отклонил Трамп, имеют за плечами большой карьерный опыт и работали с переизбранным президентом Соединенных Штатов во время его первого срока. Никки Хейли при Трампе занимала должность постоянного представителя США при ООН, а Майк Помпео был главой Госдепартамента.

При этом Никки Хейли противостояла Трампу в борьбе за президентское кресло. Она оставалась его последней соперницей в споре за право выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев на выборах до начала марта 2024 года и в предвыборных речах заявляла, что в случае переизбрания Трампа страну ждет лишь хаос.

Однако Хейли не удалось заручиться поддержкой большинства членов партии. Она сняла свою кандидатуру с выборов после "супервторника" в марте, когда Трамп выиграл 14 из 15 внутрипартийных праймериз, проводившихся в один вечер в разных штатах. В своей речи о выходе из предвыборной гонки республиканка не стала призывать сторонников голосовать за соратника по партии.

Майк Помпео известен как жесткий консерватор, который поддерживал Трампа в вопросе выхода из ядерной сделки с Ираном во время его первого президентского срока и в целом был лоялен главе Белого дома. Кроме того, Помпео выступал за ужесточение давления Вашингтона на КНДР - во время президентства Трампа отношения между странами стали напряженнее, при том, что Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не раз встречались лично.

Помпео на посту госсекретаря США также критиковал внешнюю и внутреннюю политику РФ и отношение других стран к Кремлю на этом фоне. Так, в 2019 году он призывал НАТО не воспринимать Россию как достойного партнера из-за опасностей авторитаризма в стране.

"Думать о России как о достойном партнере, участвующем в наших общих начинаниях - борьбе с угрозой терроризма в мире или в продвижении свободы, процветания и экономического благополучия в мире, думать, что Россия хотя бы отдаленно будет партнером, таким как США или европейские страны, это было бы неразумно", - цитировала тогдашнего госсекретаря британская телерадиокомпания BBC.

Госдеп США может возглавить автор идеи отключить РФ от SWIFT

Дональд Трамп продолжает формировать свою администрацию, и подтвержденных данных о ее полном будущем составе пока нет. Однако ряд СМИ пишет, что основной кандидатурой на пост госсекретаря США стал сенатор от штата Флорида Марко Рубио.

Рубио является давним сторонником более жестких мер в отношении Кремля за дестабилизирующие действия на мировой арене. Так, еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма, он призывал отключить российские банки от международной системы платежных услуг SWIFT. В январе 2022 года, перед началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, республиканец повторил свой призыв.

Среди прочих кандидатур на посты в новой администрации Трампа также рассматривается миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск, активно поддерживавший республиканца во время предвыборной гонки. Какая у Маска может быть должность, пока неизвестно, но Трамп может "прислушиваться к нему" по таким вопросам, как иммиграция, электромобили и госрегулирование, писало издание The Hill.