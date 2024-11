Госдеп США может возглавить автор идеи отключить РФ от SWIFT

Новым госсекретарем США при Дональде Трампе может стать сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом 6 и 7 ноября написали американские издания The Hill и Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа, победившего на выборах президента Соединенных Штатов.

Рубио еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма, призывал отключить российские банки от международной системы платежных услуг SWIFT. В январе 2022 года, перед началом полномасштабной агрессии РФ против Украины, республиканец повторил свой призыв. Кроме того, он призвал в случае нападения России на Украину ввести персональные санкции против Владимира Путина и ряда других главных представителей российского руководства. В начале марта 2022-го Рубио вместе с другим сенатором республиканцем, Часом Грэсли, предложили ввести широкие санкции против всех российских госпредприятий.

После избрания Дональда Трампа президентом США Рубио заявил, что война в Украине "зашла в тупик" и что ей нужно положить конец. При этом он отметил, что "украинцы были невероятно храбры и сильны", обороняясь от российской агрессии.

Войдут ли в правительство Маск и Кеннеди-младший?

Миллиардер Илон Маск, активно поддерживавший Трампа в его предвыборной кампании, после оглашения результатов выборов опубликовал фотоколлаж с собой в Овальном кабинете - по-видимому, намекая, что будет теперь играть важную роль в политике США. 20 августа Трамп сказал, что готов предложить "выдающемуся парню" Маску должность в своей администрации, "если тот согласится". Владелец соцсети X в ответ написал в ней, что "готов служить" и прикрепил сгенерированное нейросетью изображение самого себя, стоящего за трибуной с надписью "Департамент эффективности правительства".

The Hill острожно пишет, что "пока непонятно, какая будет у Маска должность", но, по-видимому, Трамп будет "прислушиваться к нему" по таким вопросам, как иммиграция, электромобили и госрегулирование. Газета The New York Times сообщила, что Маск уже рекомендовал некоторых сотрудников своей компании SpaceX на государственные должности.

Американские СМИ называют также имена других кандидатов на правительственные посты. В частности, это Роберт Кеннеди-младший, бывший независимым кандидатом в президенты США и снявшийся в августе в пользу Трампа. Последний говорил, что хотел бы поручить Кеннеди-младшему в своей администрации ответственный пост, связанный с вопросами "здравоохранения, продовольствия и женского здоровья". The Hill пишет, что это едва ли будет министерский портфель - кандидатуру экс-демократа вряд ли одобрит Сенат, даже при республиканском большинстве.

Сам Кеннеди-младший говорил, что администрация Дональда Трампа будет бороться за удаление фтора из питьевой воды. Кроме того, бывший соперник Трампа на выборах пообещал не стремиться отменить вакцинацию - несмотря на прежнюю антивакцинаторскую риторику, за которую его много критиковали.

Трамп вернется в Белый дом в январе

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября. Он заручился голосами 295 выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах, тогда как для победы требовалось получить 270 голосов. Его соперница - вице-президент США Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, публично признала поражение. Действующий президент США Джо Байден пообещал мирно передать власть Трампу.

Инаугурация нового президента Соединенных Штатов состоится 20 января.