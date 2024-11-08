"Ему не нравится Украина": Фукуяма о победе Трампа в США

Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США во второй раз в своей жизни. По мнению старшего научного сотрудника Стэнфордского университета, это событие может плохо отразиться не только на Соединенных Штатах, но и на всем мире, включая Украину и страны Евросоюза. DW побеседовала с ним о результатах главной избирательной кампании последних четырех лет.

DW: Выборы в США в этом году стали одним из наиболее сильно ожидавшихся событий года. Многие решения здесь, в Европе и в Германии, включая некоторые решения о поддержке Украины, были отложены до окончания выборов. Похоже, что эти выборы - нечто важное: конец одной эпохи и начало другой. Вы согласны с этим?

Фрэнсис Фукуяма: Не знаю, станет ли это новой историей, но для Соединенных Штатов это, безусловно, серьезные перемены. Из-за влияния США, я думаю, (победа Трампа. - Ред.) негативно повлияет на остальной мир.

- После этой кампании считаете ли вы, что американцы хотят перемен?

Старший научный сотрудник Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма Фото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/picture alliance

- Все-таки примечательно, что столько людей готовы голосовать за Дональда Трампа после всего, что они о нем знают. Меня это разочаровывает, потому что он действительно не кажется подходящим для того, чтобы быть президентом чего бы то ни было. И я действительно думаю, что это будет иметь большие последствия для остального мира, потому что это даст стимул всем популистским партиям в Европе и других странах.

- Мы говорили о высоком уровне поляризации американского общества, но в то же время эта поляризация привела к впечатляющей активности избирателей. Количество людей, проголосовавших до дня выборов, просто поражает. Разве это не хорошо?

- Если только не обращать внимания на фактические результаты, которые появятся вследствие этого голосования. Я думаю, что участие общественности - это не единственное, что нужно. Также нужно, чтобы люди делали мудрый выбор когда голосуют. И я думаю, что сейчас в Соединенных Штатах они этого не делают. Я думаю, что они голосуют за краткосрочные проблемы, такие как инфляция. И их не волнуют долгосрочные, гораздо более важные вопросы, такие как выживание верховенства права в Соединенных Штатах.

- Вы говорили о популярности популизма. Мы видим некоторые сходства в Германии в том, что касается роста популизма и неспособности традиционных партий противостоять этому процессу. Выходит, что правда не работает?

- Я думаю, что Соединенные Штаты остаются очень влиятельными, и люди будут копировать то, что происходит здесь. И я думаю, что это, вероятно, произойдет и в Германии. Так что АдГ ("Альтернатива для Германии". - Ред.), я уверен, добьется большего успеха в результате того, что произошло в США.

- Вернемся к эмоциям американцев и общества. Кажется, что Трамп сделал ставку на одну эмоцию - на то, что США должны быть больше сосредоточены на себе, на американцах, а не на всем мире. Приведет ли это к каким-то изменениям в роли США в мировом порядке? И изменит ли это сам мировой порядок?

- Да, это может изменить всё. Трамп не любит союзников. Он не хочет поддерживать союзников. Ему не нравится Украина. Я думаю, он постарается заключить мирное соглашение с Путиным за счет Украины. Это создаст очень плохой прецедент для Европы. Я думаю, что на Дальнем Востоке неясно, захочет ли он защищать американских союзников от Китая. Так что это действительно серьезные геополитические риски, в которые, на мой взгляд, мы сейчас вступаем. И это только в сфере безопасности. Он хочет объявить пошлины против других стран в размере 20 %. А это приведет к серьезной глобальной экономической депрессии, потому что мы вернемся к ситуации, которая была в 1930-х годах после принятия тарифа Смута-Хоули (закон в США, поднявший ставки пошлин на более чем 20 тысяч импортируемых товаров. - Ред.).

В сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке Фото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

- Я хотела бы поговорить о России и ее вмешательстве в выборы. Было уже несколько случаев, описанных в СМИ. The New York Times писала о вмешательстве России, Китая и Ирана. Действительно ли это так сильно повлияло на результаты?

- Мы не знаем. Мы не знаем, было ли вмешательство. Трамп победил. Я не знаю, узнаем ли мы когда-нибудь, есть ли здесь сильная причинно-следственная связь, потому что эти вещи очень трудно оценить. Но, безусловно, намерение было. Я думаю, что главная надежда Путина на победу в Украине была в том, что американским президентом станет Трамп.

- Потому что он сократит поддержку Украины?

- Верно.

- Главными темами выборов в США стали ограничения на иммиграцию, экономика и ограничения на импорт, а также право на аборты. Похоже, избиратели отворачиваются от либеральных ценностей в пользу более консервативных взглядов, закрывая свою страну и общество. Можно ли назвать это тенденцией? Сколько она продлится?

- Очень трудно сказать. Тот факт, что Трамп победил на двух выборах, несмотря на то что все о нем знают, говорит о том, что в Соединенных Штатах действительно недовольны статус-кво. Я не думаю, что его политика будет работать. Я думаю, что она приведет к инфляции, экономическому спаду, росту безработицы. Так что, возможно, через четыре года все поймут, что переизбрание его было ошибкой, и тогда долгосрочные последствия будут совсем другими. Но на данный момент я считаю, что это не очень хороший знак, что столько американцев готовы голосовать за человека с такими глубокими недостатками.