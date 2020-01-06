США продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке

Вашингтон продолжит вести с Тегераном переговоры о возвращении США к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), из которого страна вышла в 2015 году во время президентства Дональда Трампа. Такое заявление сделал в субботу, 19 июня, официальный представитель Госдепа, комментируя результаты президентских выборов в Иране, на которых одержал победу председатель Верховного суда Исламской Республики, консерватор Эбрахим Раиси.

По словам представителя Госдепа, переговоры на тему ядерной сделки с Ираном в Вене уже достигли "значительного прогресса" и Вашингтон намерен и дальше двигаться по этому пути. "Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим обсуждения по поводу взаимного возвращения к СВДП", - подчеркнули в Госдепе.

Со своей стороны, Евросоюз объявил, что Совместная комиссия по СВДП возобновит свою работу в Вене 20 июня.

США не считают выборы в Иране честными и свободными

Вместе с тем в Вашингтоне отметили, что выборы, прошедшие в Иране, не являлись "честным и свободным избирательным процессом". От участия в них были отстранены многие влиятельные политики в Иране.

Считается, что Эбрахим Раиси входит в круг приближенных к духовному лидеру Исламской Республики - аятолле Али Хаменеи. Политик находится под санкциями США, в частности, за предполагаемое участие в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. Его главными предвыборными обещаниями были борьбы с нищетой и коррупцией, строительство четырех миллионов новых домов и создание "народного правительства ради сильного Ирана". В 2017 году консерватор уже баллотировался на пост президента Ирана, однако проиграл выборы Хасану Роухани.

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