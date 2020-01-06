 США продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке

Комментируя переговоры с Ираном в Вене по возвращению к СВДП, в Госдепе заявили, что уже достигли на них существенного прогресса и готовы продолжить обсуждение с новым руководством страны.

Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси (фото из архива)

Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси

Вашингтон продолжит вести с Тегераном переговоры о возвращении США к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), из которого страна вышла в 2015 году во время президентства Дональда Трампа. Такое заявление сделал в субботу, 19 июня, официальный представитель Госдепа, комментируя результаты президентских выборов в Иране, на которых одержал победу председатель Верховного суда Исламской Республики, консерватор Эбрахим Раиси.

По словам представителя Госдепа, переговоры на тему ядерной сделки с Ираном в Вене уже достигли "значительного прогресса" и Вашингтон намерен и дальше двигаться по этому пути. "Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим обсуждения по поводу взаимного возвращения к СВДП", - подчеркнули в Госдепе.

Со своей стороны, Евросоюз объявил, что Совместная комиссия по СВДП возобновит свою работу в Вене 20 июня.

США не считают выборы в Иране честными и свободными

Вместе с тем в Вашингтоне отметили, что выборы, прошедшие в Иране, не являлись "честным и свободным избирательным процессом". От участия в них были отстранены многие влиятельные политики в Иране.

Считается, что Эбрахим Раиси входит в круг приближенных к духовному лидеру Исламской Республики - аятолле Али Хаменеи. Политик находится под санкциями США, в частности, за предполагаемое участие в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. Его главными предвыборными обещаниями были борьбы с нищетой и коррупцией, строительство четырех миллионов новых домов и создание "народного правительства ради сильного Ирана". В 2017 году консерватор уже баллотировался на пост президента Ирана, однако проиграл выборы Хасану Роухани.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:51

Конфликт США и Ирана: что дальше? (06.01.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Трамп не стал отвечать военными действиями на ракетные удары Ирана (09.10.2020)  

План Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке устроил не всех (29.01.2020)  

Также по теме

Irans Atomanlage in in Isfahan

Иран сообщил о происшествии на ядерном объекте в Натанзе 11.04.2021

По данным ОАЭИ, инцидент в Натанзе не привел к жертвам и ядерному заражению. Власти Ирана назвали произошедшее "терактом".

Реклама

Самые читаемые

Новые санкции против Минска. На что они влияют?  

Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР "поводом для стыда"  

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации  