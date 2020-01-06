США продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке
Комментируя переговоры с Ираном в Вене по возвращению к СВДП, в Госдепе заявили, что уже достигли на них существенного прогресса и готовы продолжить обсуждение с новым руководством страны.
Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси
Вашингтон продолжит вести с Тегераном переговоры о возвращении США к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), из которого страна вышла в 2015 году во время президентства Дональда Трампа. Такое заявление сделал в субботу, 19 июня, официальный представитель Госдепа, комментируя результаты президентских выборов в Иране, на которых одержал победу председатель Верховного суда Исламской Республики, консерватор Эбрахим Раиси.
По словам представителя Госдепа, переговоры на тему ядерной сделки с Ираном в Вене уже достигли "значительного прогресса" и Вашингтон намерен и дальше двигаться по этому пути. "Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим обсуждения по поводу взаимного возвращения к СВДП", - подчеркнули в Госдепе.
Со своей стороны, Евросоюз объявил, что Совместная комиссия по СВДП возобновит свою работу в Вене 20 июня.
США не считают выборы в Иране честными и свободными
Вместе с тем в Вашингтоне отметили, что выборы, прошедшие в Иране, не являлись "честным и свободным избирательным процессом". От участия в них были отстранены многие влиятельные политики в Иране.
Считается, что Эбрахим Раиси входит в круг приближенных к духовному лидеру Исламской Республики - аятолле Али Хаменеи. Политик находится под санкциями США, в частности, за предполагаемое участие в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. Его главными предвыборными обещаниями были борьбы с нищетой и коррупцией, строительство четырех миллионов новых домов и создание "народного правительства ради сильного Ирана". В 2017 году консерватор уже баллотировался на пост президента Ирана, однако проиграл выборы Хасану Роухани.
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США ввели новые санкции против Ирана
5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.
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США вышли из соглашения по Ирану
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
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Иран соблюдал условия сделки
До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.
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Какие санкции вступили в силу
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.
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ЕС сожалеет о новых санкциях США
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.
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Иран намерен продолжать торговлю нефтью
Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Угрозы Тегерана на фоне санкций США
Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.