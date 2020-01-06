 Иран начал обогащение урана до 60 процентов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2021

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Мир

Иран начал обогащение урана до 60 процентов

Каждый час Иран получает по 9 граммов обогащенного урана, заявил руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Али Акбар Салехи. Глава дипломатии ЕС обеспокоен действиями Тегерана.

Ядерный объект Фордо в Иране

Ядерный объект Фордо в Иране (фото из архива)

Иран приступил к обогащению урана до 60 процентов через несколько дней после инцидента на иранском ядерном объекте в Натанзе. Каждый час страна получает по 9 граммов обогащенного химического элемента, сообщил в пятницу, 16 апреля, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

В ночь на 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел взрыв. Власти страны назвали инцидент "терактом". Днем ранее в Натанзе был введен в эксплуатацию новый цех по производству усовершенствованных центрифуг.

Евросоюз обеспокоен иранским обогащением урана

Евросоюз "крайне встревожен" развитии событий в Иране. Брюссель не видит убедительного объяснения или не связанного с военными целями оправдания происходящему, подчеркнул Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Иран и МАГАТЭ согласовали ограниченный контроль атомных объектов

В конце февраля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовало с Исламской Республикой проверки атомных объектов в ограниченном объеме. Соглашение действует в течение 3 месяцев. Контроль входит в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента.

В апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий СВПД с участием США. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден сигнализировал возможность возвращения Вашингтона к участию в соглашении.

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    Автор: Наталья Позднякова


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