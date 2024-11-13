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Хегсет, Рэтклифф, Ноэм, Маск: Трамп раздает ключевые посты

Роман Сулима
13 ноября 2024 г.

Трамп намерен назначить главой Пентагона ведущего канала Fox News, а директором ЦРУ - экс-главу нацразведки, которого демократы обвиняли в работе на Трампа. Маск возглавит департамент "эффективности правительства".

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance

Одержавший победу на президентских выборах 78-летний республиканец Дональд Трамп планирует назначить еще двух своих близких союзников на ключевые посты в Соединенных Штатах. Как заявил Трамп во вторник, 12 ноября, на пост нового министра обороны страны он намерен выдвинуть кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета, а на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) - Джона Рэтклиффа, который с 2020 по 2021 годы занимал должность директора национальной разведки (DNI). Оба кандидата считаются противоречивыми, но имеют хорошие шансы быть утвержденными контролируемым республиканцами Сенатом, пишет агентство Reuters.

"Пит - жесткий, умный и настоящий сторонник принципа "Америка прежде всего", - сказал Трамп о Хегсете, который также считается ветераном военных действий в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. С Хегсетом "враги Америки предупреждены", заявил 47-й президент США. Армия страны "снова станет великой, и Америка никогда не отступит", добавил он.

О Рэтклиффе Трамп сказал: "Я рад, что Джон станет первым человеком, занимающим два высших поста в разведке нашей страны". Ранее демократы обвиняли экс-главу DNI в том, что он передавал секретную информацию в пользу Трампа, чтобы нападать на политических оппонентов - таких как тогдашний кандидат в президенты Джо Байден.

Защищать госграницы предложили губернатору

Министром внутренней безопасности станет 52-летняя Кристи Ноэм, губернатор штата Южная Дакота. Ноэм стала первой женщиной-губернатором, направившей солдат Национальной гвардии "на помощь Техасу в борьбе с пограничным кризисом Байдена", заявил Дональд Трамп. Именно приверженность Ноэм "безопасности американских границ" послужило для Трампа главной причиной приглашения ее на эту государственную должность.

Маску поручат заниматься "эффективностью правительства"

Избранный президент США, кроме того, заявил, что глава компаний Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети Х миллиардер Илон Маск возглавит новую структуру - так называемый департамент эффективности правительства - вместе с американским предпринимателем индийского происхождения Вивеком Рамасвами.

"Вместе два эти замечательных американца проложат путь моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, снижению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств, что необходимо для движения "Спасем Америку"", - говорится в заявлении Трампа.

 

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