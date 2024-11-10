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Байден хочет убедить республиканцев помогать Украине

Кирилл Шестаков
10 ноября 2024 г.

Джо Байден намерен до конца своего президентского срока убеждать будущую администрацию Трампа в необходимости и дальше поддерживать Украину.

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Джо Байден
Джо БайденФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Действующий президент США Джо Байден, которого менее чем через три месяца сменит на посту республиканец Дональд Трамп, намерен вести кампанию за дальнейшую поддержку Украины до конца своего президентского срока. Байден будет отстаивать эту позицию в Конгрессе США и перед будущей администрацией Трампа, заявил в воскресенье, 10 ноября, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

Салливан подтвердил, что действующее правительство США намерено передать Киеву всю ранее обещанную помощь для борьбы с российским вторжением до вступления Трампа в должность президента 20 января 2025 года.

В Белом доме, а также в Киеве опасаются резкого сокращения военной помощи Украине. По словам Салливана, Байден хочет убедить республиканцев в том, что Украина будет нуждаться в поддержке и после истечения его полномочий, поскольку "страна остается в опасности независимо от событий на поле боя или за столом переговоров". Салливан подчеркнул, что решение о переговорах с Россией должно приниматься исключительно Украиной.

Встреча Джо Байдена с новоизбранным президентом США Трампом в Белом доме запланирована на 13 ноября.

Ожидается, что Дональд Трамп начнет вести переговоры с Киевом и Москвой после своей инаугурации в январе 2025 года. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что приоритетом своего второго президентского срока считает быстрое прекращение войны в Украине. По его словам, мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено "в течение 24 часов" после того, как он вступит в должность президента.

 

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