Кремль отрицает общение Трампа и Путина по Украине

"Не было разговора", - сказал пресс-секретарь Кремля Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о телефонном обсуждении двумя лидерами ситуации в Украине.

Сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Не было разговора", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос. "Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация", - подчеркнул он.

Сообщение газеты WP о разговоре Трампа с Путиным

Ранее о том, что Путин и Трамп пообщались по телефону 7 ноября, сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post. Уточнялось, что Трамп якобы позвонил Путину из своей резиденции во Флориде.

Источники газеты рассказали, что республиканец предостерег российского лидера от эскалации ситуации в Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии американских сил в Европе". "Они обсуждали цель - достижение мира на европейском континенте, и Трамп выразил интерес в последующих разговорах для обсуждения урегулирования украинского конфликта в скором времени", - указали собеседники издания.

Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах с Владимиром Путиным для обсуждения "скорого разрешения" войны, следовало из публикации. Избранный президент США "в частном порядке дал понять", что поддержит вариант, при котором Россия сохранит контроль над "некоторыми захваченными территориями", и затронул этот вопрос в беседе с Путиным, написала WP.

Издание отмечает, что разговор не был официальным - переходная команда Трампа еще не подписала документы, которые позволили бы проводить звонки президента при поддержке Госдепартамента США. Кроме того, Трамп с недоверием относится к чиновникам госаппарата после утечек стенограмм его звонков во время первого президентского срока, указали журналисты.

Реакция Украины

В этой же статье WP отмечалось, что о звонке Трампа Путину были уведомлены власти Украины. По данным двух неназванных источников, в Киеве против этой беседы не возражали. "Украинские чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины", - приводило мнение собеседников издание.

В МИД Украины в ответ на публикацию WP заявили, что данные издания не соответствуют действительности. "Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка", - заявил в комментарии агентству Reuters официальный представитель украинского ведомства Георгий Тихий.