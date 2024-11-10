WP: Трамп созвонился с Путиным и обсудил войну в Украине

Американский лидер призвал Кремль не идти на эскалацию в Украине и напомнил о войсках США в Европе, пишет The Washington Post.

Избранный президент США Дональд Трамп 7 ноября провел неофициальный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и затронул во время звонка тему войны России против Украины. Об этом в воскресенье, 10 ноября, пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

По данным источников WP, американский политик сам позвонил российскому лидеру со своего курорта во Флориде. Во время беседы экс-глава Белого дома "посоветовал российскому президенту не продолжать эскалацию" войны в Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе", уверяют собеседники издания.

Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах с Владимиром Путиным для обсуждения "скорого разрешения" войны. Новоизбранный президент США "в частном порядке дал понять", что поддержит вариант, при котором Россия сохранит контроль над "некоторыми захваченными территориями", и затронул этот вопрос в беседе с Путиным, пишет WP.

Издание отмечает, что разговор не был официальным - переходная команда Трампа еще не подписала документы, которые позволили бы проводить звонки президента при поддержке Госдепартамента США. Кроме того, Трамп с недоверием относится к чиновникам госаппарата после утечек стенограмм его звонков во время первого президентского срока.

Киев отрицает, что был уведомлен о беседе Трампа с Путиным

В этой же статье WP отмечает, что о звонке Трампа Путину были уведомлены власти Украины. По данным двух неназванных источников, в Киеве против этой беседы не возражали. "Украинские чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины", - приводит мнение собеседников издание.

В МИД Украины в ответ на публикацию WP заявили, что данные издания не соответствуют действительности. "Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка", - заявил в комментарии агентству Reuters официальный представитель украинского ведомства Георгий Тихий.

Путин лестно отозвался о Трампе на фоне возможного звонка

На следующий же день после того, как Трамп был признан победителем на президентских выборах в США, он заявил в интервью NBC, что "не исключает" возможную скорую беседу с Путиным. "Я думаю, мы поговорим", - сказал он, отметив, что на тот момент пообщался уже примерно с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после сообщений о переизбрании Трампа заявил, что ему "неизвестно", будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах. "Давайте не забывать, чтo речь идет o недружественнoй стране, кoтoрая и прямo, и кoсвеннo вoвлечена в вoйну прoтив нашего гoсударства", - цитировало Пескова российское государственное информагентство ТАСС 6 ноября.

Однако уже на следующий день Владимир Путин, выступая на пресс-конференции на Валдайском форуме, публично поздравил американского политика с переизбранием. В той же речи российский президент заявил, что Трамп "проявил мужество" во время покушения на него в июле, и заверил, что власти России будут "работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ".

Риторику в отношении Трампа вскоре после этого изменил и Песков. "Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через сделки. Что он может сделать сделку, которая выведет к миру. По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации", - заявил пресс-секретарь президента РФ в телепрограмме, вышедшей в эфир канала "Россия-1" 10 ноября.