Трамп заявил, что готов поговорить с Путиным

Трамп заявил, что готов поговорить с Путиным7 ноября 2024 г.
Член Республиканской партии США Дональд Трамп после своей победы на выборах президента страны еще не общался с президентом России Владимиром Путиным, но не исключает, что это произойдет. "Я думаю, мы поговорим", - заявил Трамп в интервью телекомпании NBC в четверг, 7 ноября. Он добавил, что с момента подведения предварительных итогов выборов пообщался "вероятно" с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского. Подробности беседы с Зеленским не раскрыл.
Путин тоже не прочь поговорить с Трампом
Ранее Путин на пресс-конференции на Валдайском форуме в четверг, 7 ноября, заявил, что был бы не против позвонить избранному президенту США. "Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили", - сказал он.
На том же мероприятии Путин поздравил Дональда Трампа с избранием и заверил, что Кремль готов "работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ". По его утверждению, Трамп во время своего первого президентского срока в 2016-2020 годах боялся "сделать лишний шаг, сказать лишнее слово", но проявил мужество в ходе покушения минувшим летом.
Зеленский заявил о "замечательном" разговоре с Трампом
Владимир Зеленский вечером 6 ноября написал в своем Telegram-канале, что провел "замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой". "Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - добавил украинский президент.
На следующий день Владимир Зеленский добавил, что разговор с избранным президентом США был "хорошим" и "продуктивным". "Конечно, мы еще не можем знать, каковы его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять", - считает Зеленский.
Агентство dpa отмечает: в Киеве опасаются, что США прекратят поставки военной помощи и потребуют серьезных уступок Кремлю для окончания войны в Украине. Киевская корреспондентка новостной передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD Ребекка Барт назвала заявления Зеленского "явным заискиванием с целью добиться расположения победителя выборов в США Дональда Трампа".
В ходе избирательной кампании Дональд Трамп и кандидат на должность вице-президента США Джеймс Дэвид Вэнс неоднократно выражали недовольство тем, что на поддержку Украины в войне с Россией США тратят существенно больше, чем европейские страны. Также Трамп назвал Зеленского "одним из величайших продавцов" и заявил, что украинский лидер "не должен был допустить начала этой войны".
Трамп вернется в Белый дом в январе
Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября. Он заручился голосами 295 выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах, тогда как для победы требовалось получить 270 голосов. Его соперница - вице-президент США Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, публично признала поражение. Действующий президент США Джо Байден пообещал мирно передать власть Трампу.
Инаугурация нового президента Соединенных Штатов состоится 20 января.