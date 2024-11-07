Трамп заявил, что готов поговорить с Путиным

После победы на выборах президента США Дональд Трамп еще не говорил с Владимиром Путиным, но не исключает, что это произойдет. Путин ранее сказал, что не против позвонить Трампу.

Член Республиканской партии США Дональд Трамп после своей победы на выборах президента страны еще не общался с президентом России Владимиром Путиным, но не исключает, что это произойдет. "Я думаю, мы поговорим", - заявил Трамп в интервью телекомпании NBC в четверг, 7 ноября. Он добавил, что с момента подведения предварительных итогов выборов пообщался "вероятно" с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского. Подробности беседы с Зеленским не раскрыл.

Путин тоже не прочь поговорить с Трампом

Ранее Путин на пресс-конференции на Валдайском форуме в четверг, 7 ноября, заявил, что был бы не против позвонить избранному президенту США. "Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили", - сказал он.

На том же мероприятии Путин поздравил Дональда Трампа с избранием и заверил, что Кремль готов "работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ". По его утверждению, Трамп во время своего первого президентского срока в 2016-2020 годах боялся "сделать лишний шаг, сказать лишнее слово", но проявил мужество в ходе покушения минувшим летом.

Зеленский заявил о "замечательном" разговоре с Трампом

Владимир Зеленский вечером 6 ноября написал в своем Telegram-канале, что провел "замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой". "Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - добавил украинский президент.

На следующий день Владимир Зеленский добавил, что разговор с избранным президентом США был "хорошим" и "продуктивным". "Конечно, мы еще не можем знать, каковы его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять", - считает Зеленский.

Агентство dpa отмечает: в Киеве опасаются, что США прекратят поставки военной помощи и потребуют серьезных уступок Кремлю для окончания войны в Украине. Киевская корреспондентка новостной передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD Ребекка Барт назвала заявления Зеленского "явным заискиванием с целью добиться расположения победителя выборов в США Дональда Трампа".

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп и кандидат на должность вице-президента США Джеймс Дэвид Вэнс неоднократно выражали недовольство тем, что на поддержку Украины в войне с Россией США тратят существенно больше, чем европейские страны. Также Трамп назвал Зеленского "одним из величайших продавцов" и заявил, что украинский лидер "не должен был допустить начала этой войны".

Трамп вернется в Белый дом в январе

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября. Он заручился голосами 295 выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах, тогда как для победы требовалось получить 270 голосов. Его соперница - вице-президент США Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, публично признала поражение. Действующий президент США Джо Байден пообещал мирно передать власть Трампу.

Инаугурация нового президента Соединенных Штатов состоится 20 января.