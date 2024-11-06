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Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США

Жан Рофе
6 ноября 2024 г.

Кандидат от Демократической партии, экс-президент Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США.

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Дональд Трамп после выборов выступает во Флориде, 6 ноября 2024 года
Дональд ТрампФото: Chip Somodevilla/Getty Images

Согласно предварительным результатам подсчета голосов кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп уже фактически одержал победу на президентских выборах в США. За республиканца проголосовали 277 выборщиков, за вице-президента демократку Камалу Харрис - 224. Для победы на выборах в США требуется заручиться 270 голосами выборщиков, представляющих предпочтения избирателей.

Через считанные часы после закрытия участков Трамп заявил о "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США. "Мы вошли в историю", - сказал он в среду, 6 ноября, во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. По его словам, республиканцы одержали победу, "которой еще никогда не было в этой стране".

Мировые лидеры поздравляют Трампа с победой

Лидеры многих стран мира уже поздравили Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал, что Берлин будет сотрудничать с ним во имя "процветания и свободы". "Германия и США уже долгое время успешно сотрудничают, способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать делать это на благо наших граждан", - написал Шольц в социальной сети X.

Из европейских лидеров поздравления Трампу также направили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Польши Анджей Дуда, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"ЕС и США - больше, чем просто союзники. Нас связывает настоящее партнерство между нашими народами, объединяющее 800 миллионов граждан. Давайте вместе работать над сильной трансатлантической повесткой, которая приносит результаты для них", - заявила в соцсети X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что ЕС с нетерпением ожидает продолжения "конструктивного сотрудничества" с США. "ЕС будет следовать своему курсу в соответствии со стратегической повесткой как сильный, единый, конкурентоспособный и суверенный партнер, защищая основанную на правилах многостороннюю систему", - написал Мишель в X.

Трампа поздравил и президент Украины Владимир Зеленский, выразивший надежду на поддержку нового главы Белого дома. Кроме того, Трамп получил поздравления от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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