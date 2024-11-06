Мировые лидеры поздравляют Трампа с ожидаемой победой

Многие западные лидеры уже поздравили Дональда Трампа с ожидаемым переизбранием на пост президента США. Канцлер ФРГ Шольц и президент Франции Макрон договорились координировать свои действия.

На фоне ожидающейся победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор с целью скоординировать дальнейшие действия. "Стороны договорились тесно сотрудничать друг с другом", - сообщил представитель правительства в Берлине в среду, 6 ноября. Он не привел каких-либо подробностей переговоров.

Макрон по результатам разговора с Шольцем сообщил, что Франция и Германия будут в "новом контексте отстаивать единую, более сильную и суверенную Европу", добавив, что вместе с США "мы будем защищать наши интересы и ценности". Позднее французский президент поздравил Трампа с победой.

"Поздравляю, президент Дональд Трамп. Готов работать вместе, как мы делали это четыре года. На основе ваших и моих убеждений. Во имя мира и процветания", - написал он в своем микроблоге на платформе Х.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) поздравила Трампа с победой. "Дональд Трамп победил на выборах. Мы поздравляем его", - заявила она по возвращении из поездки в Украину.

Поздравления от мировых лидеров

Дональда Трампа поздравили с ожидаемой победой и лидеры многих других стран.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер назвал победу Трампа исторической. "Я рад работать с вами в ближайшие годы", - заявил он, отметив, что Британия и США как ближайшие союзники сплоченно отстаивают такие совместные ценности, как свобода, демократия и предпринимательство. "Особые отношения между двумя странами будут процветать и впредь - от экономического роста и процветания до инноваций и технологии", - убежден Стармер.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил удовлетворение по поводу возможности и впредь "расширять и укреплять трансатлантические отношения для успешного противодействия глобальным вызовам".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала США и Италию "странами-сестрами, связанными нарушимым союзом общими ценностями и исторической дружбой" и пожелала Трампа успехов на посту президента.

Дональда Трампа уже поздравили с победой и лидеры других стран, в том числе Индии, Польши, Израиля и Украины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ожидаемую победу Трампа "величайшим возвращением в истории". "Историческое возвращение в Белый дом открывает шанс для обновления Америки и мощного возрождения альянса между Израилем и Америкой", - заявил он.

Поздравления от президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Трампа с победой. "Я ожидаю возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить с ним стратегическое партнерство Украины с Соединенными Штатами", - написал он на платформе Х.

"Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом еще в сентябре, когда мы подробно обсуждали украинско-американские отношения. Стратегическое партнерство, План Победы и способы положить конец российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может практически приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе приведем его в действие", - отметил Зеленский.

"Мы с нетерпением ожидаем наступления эпохи сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы рассчитываем на постоянную сильную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина, как одна из сильнейших военных держав Европы, привержена обеспечению долгосрочного мира и безопасности в Европе и Трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников", - подчеркнул Зеленский.