Путин публично поздравил Трампа с победой на выборах

На пресс-конференции Валдайского форума президент РФ прокомментировал итоги выборов в США и заявил, что мог бы позвонить Дональду Трампу.

Президент РФ Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. "Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", - заявил он на пресс-конференции на Валдайском форуме в четверг, 7 ноября.

Путин заверил, что власти России будут "работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ". По его мнению, во время своего первого срока в 2016-2020 годах Трамп боялся "сделать лишний шаг, сказать лишнее слово", но проявил мужество в ходе покушения минувшим летом.

Путин заявил, что не против позвонить Трампу

Российский президент заявил, что был бы не против позвонить избранному президенту США. "Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят, ну и не надо", - добавил он.

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Трамп позвонит Путину еще до своей инаугурации.

Трамп вернется в Белый дом в январе

Согласно предварительным результатам подсчета голосов - кандидат от Республиканской партии, Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября. Республиканец заручился голосами 295 выборщиков, вице-президент демократка Камала Харрис - могла рассчитывать на 226 голосов. Для победы требовалось получить 270 голосов выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах.

Камала Харрис публично признала поражение, которое потерпела в борьбе за высший государственный пост. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.