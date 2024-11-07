Байден пообещал мирно передать власть Трампу

Байден пообещал мирно передать власть Трампу7 ноября 2024 г.
Президент США Джо Байден пообещал обеспечить мирную передачу власти своему преемнику Дональду Трампу, победившему на президентских выборах. "Я выполню свой долг как президент. Я выполню свою клятву и буду соблюдать конституцию. 20 января здесь, в Америке, произойдет мирная передача власти", - заявил Байден, выступая с обращением к нации в четверг, 7 ноября.
По словам действующего президента, он дал своей администрации указание напрямую работать с командой своего преемника "для мирного и упорядоченного перехода власти". Он также отметил, что накануне поздравил Трампа с победой на президентских выборах.
Байден также выразил уверенность в "честности, справедливости и прозрачности" избирательной системы США. Поражение на выборах не означат, что демократы побеждены, отметил он и призвал своих сторонников не сдаваться. "Это было историческое президентство не потому, что я был президентом, а из-за всего, что мы сделали, что вы сделали", - подвел итог Байден. Он также пообещал максимально использовать последние дни своего президентства.
Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена
В 2020 году Трамп - на тот момент президент США, боровшийся за второй срок - отказался признать победу своего соперника Байдена на выборах и пытался оспорить ее в суде. Он также не присутствовал на инаугурации Байдена.
Согласно предварительным результатам подсчета голосов - кандидат от Республиканской партии, Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Республиканец заручился голосами 295 выборщиков, вице-президент демократка Камала Харрис - могла рассчитывать на 226 голосов. Для победы требовалось получить 270 голосов выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах.
Харрис публично признала поражение, которое потерпела в борьбе за высший государственный пост. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.