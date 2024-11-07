Байден пообещал мирно передать власть Трампу

Президент США Джо Байден пообещал обеспечить мирную передачу власти своему преемнику Дональду Трампу, победившему на президентских выборах. "Я выполню свой долг как президент. Я выполню свою клятву и буду соблюдать конституцию. 20 января здесь, в Америке, произойдет мирная передача власти", - заявил Байден, выступая с обращением к нации в четверг, 7 ноября.

По словам действующего президента, он дал своей администрации указание напрямую работать с командой своего преемника "для мирного и упорядоченного перехода власти". Он также отметил, что накануне поздравил Трампа с победой на президентских выборах.

Байден также выразил уверенность в "честности, справедливости и прозрачности" избирательной системы США. Поражение на выборах не означат, что демократы побеждены, отметил он и призвал своих сторонников не сдаваться. "Это было историческое президентство не потому, что я был президентом, а из-за всего, что мы сделали, что вы сделали", - подвел итог Байден. Он также пообещал максимально использовать последние дни своего президентства.

Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена

В 2020 году Трамп - на тот момент президент США, боровшийся за второй срок - отказался признать победу своего соперника Байдена на выборах и пытался оспорить ее в суде. Он также не присутствовал на инаугурации Байдена.

Согласно предварительным результатам подсчета голосов - кандидат от Республиканской партии, Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Республиканец заручился голосами 295 выборщиков, вице-президент демократка Камала Харрис - могла рассчитывать на 226 голосов. Для победы требовалось получить 270 голосов выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах.

Харрис публично признала поражение, которое потерпела в борьбе за высший государственный пост. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.