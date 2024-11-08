Валдайский сигнал: какие выводы можно сделать из речи Путина

Путин говорил о новом мировом порядке и возвращении Трампа, санкциях против России и долгосрочных мирных договоренностях. Как изменились требования Кремля и как на них отреагируют в Белом доме США, DW спросила экспертов.

В Сочи прошло очередное заседание дискуссионного клуба "Валдай", на котором традиционно выступил президент РФ Владимир Путин с "философскими отступлениями" о роли России в мире. Политологи объясняют, что эта площадка - не просто дискуссионный клуб, через который Кремль стремится отправить сигнал мировой общественности. В этом году речь Путина была логичным продолжением встречи стран - участниц БРИКС в Казани. Его новое обращение к Глобальному Югу - попытка выбраться из международной изоляции, полагают эксперты.

В этом году значительную часть своего внимания Путин уделил вопросу завершения войны в Украине и меньше - применению ядерного оружия. Такая риторика больше нравится партнерам России по БРИКС и повышает вероятность мирных переговоров, отмечают политологи. Но они обращают внимание, что Путин в своей речи стал более настойчивым в требованиях, вряд ли все пункты устроят новую администрацию Белого дома в США.

Путин угрожает Западу конфронтацией, но желает перемирия

"Время летит незаметно, быстро, но в данном случае так не скажешь", - так Путин начал свою валдайскую речь, на которую он пришел с большим опозданием. Возможно, это новый рекорд, так как многие СМИ запланировали трансляцию на 11 утра по московскому времени, а он начал свою речь почти в 20.00. Прошлый рекорд зафиксировали в 2017 году, когда он опоздал на семь с половиной часов на форум "Таврида" в аннексированном РФ Крыму.

Участники встречи "большой восьмерки" 2013 года в Эннискиллене (Северная Ирландия) Фото: Matt Dunham/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

В своей речи Путин не раз возвращался к событиям последних 20 лет - столько лет прошло с момента запуска Валдайского клуба и почти столько же лет Путин формально находится в кресле президента РФ. Как и в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, он вновь обрушился с критикой на США и "модель однополярного мира". В нынешнем выступлении Путин с обидой припомнил саммиты G8 с его участием: "До встречи в рамках "восьмерки" уже собралась "семерочка" и между собой что-то пообсуждали, в том числе в отношении России".

С тех пор тон валдайских речей все больше наполнялся "великодержавным" содержанием. Путин продолжает уверять, что Россия сражается за многополярный мир и сопротивляется расширению НАТО, которая "осваивает наши исторические территории". Следующие 20 лет окажутся еще более сложными, чем предыдущие два десятилетия, оценил задел на будущее Путин: "За формирование нового (устройства мира. - Ред.) разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе". Впрочем, Путин отметил, что готов договариваться: будущий глава Белого дома Дональд Трамп, по его словам, подходящий собеседник для диалога.

К кому обратился в своей речи Путин

Основной адресат речи Путина - так называемый Глобальный Юг, считает эксперт по международной политике Леонид Рагозин. По его мнению, Путин пытается сформировать собственный образ как миротворца, который защищает Россию от "западного империализма". "Он выстраивает схему, где есть большой и настроенный на мирное сотрудничество Глобальный Юг, включая Китай и Индию. Они вынуждены, с точки зрения Путина, противостоять агрессивному Западу, который из последних сил борется за сохранение своей монополии на политической арене", - говорит Рагозин.

Коммуникация с Глобальным Югом необходима Путину, чтобы вывести Россию из изоляции в политическом поле, объясняет политолог Николай Петров. С одной стороны, по его словам, Путин формулирует принципы нового мироустройства, которые соблазнительны для стран БРИКС с большими населениями, но, с другой, не указывает на конкретные пути достижения этих целей: "Потому что тут его позиция радикально с ними расходится".

Путину нужна не часть территории, а полный контроль над Украиной

Российские власти довольны победой Дональда Трампа в президентской гонке в США, сказал Путин в ходе пленарного сессии Валдайского клуба: "Будем контакты возобновлять, если захотят. Готов вести дискуссии с Трампом". Избранный лидер США также уже заявил в СМИ, что настроен на восстановление общения. Кремль воспринимает Трампа как удобного партнера, готового к сделкам, но предложения РФ вряд ли устроят нового главу Белого дома, считает Петров. По его мнению, Кремль потребует унизительных уступок со стороны Запада на требования Путина: "Кремлю нужно намного больше - не кусок Украины, когда остальная часть была бы частью НАТО и Евросоюза. Путину нужно полностью контролировать Украину, не обязательно оккупировав".

Возвращение Трампа на пост президента США мало что меняет в нынешнем балансе сил в конфликте в Украине, убежден Рагозин: "Война была проиграна до избрания Трампа". Путин сейчас больше настроен на мирные переговоры на его условиях, чем это было в конце 2022 года, когда Украина находилась в наилучшей для себя переговорной позиции, говорит эксперт в беседе с DW. Он согласен с Николаем Петровым в том, что в нынешней речи Путин четко обозначил основное требование - политическая нейтральность Украины, то есть отсутствие каких-либо гарантий безопасности для нее со стороны Запада. При этом территориальные вопросы для Путина вторичны, считает Леонид Рагозин. Такого же мнения придерживается и Николай Петров, хотя отмечает, что оккупированные территории Украины технически вписаны в конституцию РФ.

Угроза ядерной войны

Применение ядерного оружия по инициативе России становится маловероятным - эту тему Путин почти не затронул в своей речи, замечает Петров: "Зачем это Кремлю, когда он с помощью обычных вооружений достигает своих целей?" По мнению эксперта, Путин настолько уверен в перспективе переговоров на своих условиях, что снизил ядерную риторику, даже упомянув перспективу "продолжения диалога" в области стратегической стабильности.

Перспектива применения ядерного оружия пугает Глобальный Юг, поэтому Путин решил слишком не использовать этот "козырь" в своей речи, указывает Рагозин: "Он не заинтересован в том, чтобы слишком сильно пугать Китай, Индию и остальные страны Глобального Юга. Все его ядерные заявления адресованы Западу".

Перспектива новой войны после заключения мирного соглашения

Не затронул Путин в своей речи и проблемы российской экономики, например резко возросшую инфляцию и вынужденное повышение ключевой ставки Центробанком РФ. Но экономика России демонстрирует большую стабильность в отличие от Украины, где экономика фактически разрушена, а поддержка западными странами становится все менее стабильной, говорит эксперт по международной политике Рагозин. При этом Путин очевидно хочет отмены антироссийских санкций, правда, выражает это в словах про вредность таких санкций для экономик США и стран ЕС. "Думаю, он действительно хочет долгосрочного мира, хочет избежать повторения ситуации, при которой Украина снова будет укрепляться, подготовившись к новой войне". Это подтверждается и украинской стороной, которая также не хочет "третьего Минска", считает эксперт, но уточняет, что власти РФ продолжат вливать деньги в военную промышленность "при любом варианте окончания войны".

Николай Петров увидел в речи Путина расчет на то, что Россия в нынешней расстановке сил сможет "за пару лет" нарастить производство вооружения, в отличие от западных стран: "Это не реактивное, как на Западе, решение взять вооружение со склада, а серьезные и стратегические шаги, связанные с выстраиванием военной экономики и расширением ВПК". Путин полагает, что Запад не успеет нарастить свои военные возможности, заключил политолог.