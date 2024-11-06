Как власти РФ и оппозиция отреагировали на победу Трампа

Обсуждение итогов выборов в США быстро сменилось в России обсуждением вопроса, поздравит ли Владимир Путин победившего Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду ушел от ответа, намекнув на некие изменения во взаимоотношениях с США после инаугурации Трампа. Прокремлевские политики и политологи опасаются, что действия Трампа сложно предсказать. Лидеры оппозиционных политических сил сдержанно отреагировали на результаты электоральной гонки в США, ожидая "непростое время".

Путин пока не поздравил Трампа с победой

Несмотря на то, что подсчет голосов на выборах президента США еще продолжался, Дональд Трамп уже объявил себя 47-м президентом. С победой его успели поздравить лидеры других стран, первым это сделать успел президент Сальвадора Найиб Букеле. Сомнений в победе Трампа практически не осталось: кандидат от республиканской партии уже получил больше 270 голосов выборщиков.

Президент РФ Владимир Путин пока никак не отреагировал на победу Трампа. По словам его Пескова, ему неизвестно, будет ли Путин поздравлять избранного лидера "недружественной страны". Отношения России и США, по его словам, находятся в исторически низкой точке, поэтому "ухудшить их практически невозможно". При этом Путин "готов к диалогу", заверил Песков, а Америка "способна изменить траекторию внешней политики в отношении Украины" после инаугурации президента США в январе. "Уже после победы, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет, иногда заявления приобретают другой тон", - сказал Песков, отметив, что Кремль будет делать выводы "по конкретным словам и конкретным шагам".

Дмитрий Песков Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Власти надеются на новые отношения с США, но опасаются непредсказуемости

В том же ключе высказались представители власти и сторонники действующего политического режима в России. В МИДе РФ в официальном заявлении отметили, что "не питают иллюзий" по поводу Трампа на посту президента США, так как политическая элита в Америке "придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы". "Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", - заключили в МИД России.

Настроена на сотрудничество с США спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Еще он обещал мир на Украине за 24 часа. Верю!" - написал в соцсети X пропутинский политик и лидер одной из системных партий Сергей Миронов. Однако он опасается "разворота Трампа не на 180, а на 360 градусов". Новая администрация Белого дома в США снизит поддержку Украине, уверен политолог Сергей Марков. Во второй президентский срок Трамп с республиканским Конгрессом, уверен Марков, может проводить ту политику, которую он хочет: "Прошлый срок его блокировали. А сейчас его блокировать не смогут".

Российские оппозиционные политики встревожены победой Трампа

Михаил Ходорковский Фото: Nikita Jolkver/DW

Оппозиционный политик и предприниматель Михаил Ходорковский написал в соцсети X об уверенной победе Трампа над другим кандидатом на пост президента США Камалой Харрис. "Теперь у него есть мандат на изменения. Не знаю, что будет, но точно будет не скучно!" - написал Ходорковский. Директор ФБК Иван Жданов обратился к своим подписчикам все в той же соцсети X: "Вся лента в Трампе. Да всё будет хорошо, чего распереживались-то?" Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков ожидает, что Трамп будет продвигать "мир через силу": "Пожалуй, это самое правильный пункт в программе Трампа. Упыри, вурдалаки и пр. тираны понимают, увы, только язык силы. Особенно Путин".

Другой оппозиционный политик Максим Кац пока никак не отреагировал на результаты выборов в США. В начале ноября он провел собственный опрос на странице в соцсети X: чуть больше его подписчиков проголосовали за Трампа - 51,1%, несколько комментариев были посвящены тому, что "с Трампом будет подинамичнее". Основной фокус Каца, если судить по его странице в соцсети X, посвящен реакции на его расследование в отношении ФБК и борьбе с политическими оппонентами.

Нынешние выборы для Трампа были последним шансом, считает лидер отделения партии "Яблоко" в Пскове Лев Шлосберг. Поэтому кандидат от республиканцев сделал ставку на радикализм и фактически пошел ва-банк, считает оппозиционный политик, остающийся в России. По его мнению, поражение Харрис означает "проигрыш сражения, но не войны", хотя мотиватором кампаний обоих кандидатов, уточняет Шлосберг, стал страх перед будущим.

Трамп может начать "торговлю" с Путиным

Нина Хрущева Фото: picture alliance/dpa/SALZBURGER FESTSPIELE

Трамп еще больше разделит американское общество, сказала в интервью DW политолог Нина Хрущева: "Для Кремля - это гениально, потому что чем больше хаоса в США, тем больше Путин может поставить занозы другим". Если военная поддержка Израиля со стороны США вряд ли изменится, считает Хрущева, то помощь Украине может ослабнуть. "Потому что красным штатам (штаты США, где победил кандидат от республиканцев. - Ред.) эта война не интересна. Это война Байдена, поскольку он вышел из холодной войны победителем, а Путин бросил ему вызов", - сказала она. Хрущева задается вопросом, сдержит ли Трамп свое обещание: завершить войну в Украине до 20 января. Она предполагает, что Трамп может позвонить Путину и не исключает, что в вопросе разрешения украинского конфликта может пообещать отмену некоторых санкций: "Но это не будет стремительно".

Российская пропаганда отмечает победу Трампа, как свою собственную, комментирует старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов. В то же время факт победы Трампа на выборах президента, рассуждает эксперт, бьет по ключевому тезису пропагандистов о тотальной власти коллективного Запада. Но глубинный российский народ вряд ли заметит это противоречие и продолжит верить в конспирологическую теорию, допускает он.

Вероятным выгодоприобретателем выборов в США станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считает Баунов: "В одну ночь (Орбан. - Ред.) превратился в ценного посредника". Политолог поясняет, что Орбан оказался единственным лидером Европы, который с "большим пиететом" регулярно встречался и созванивался с Трампом.

Станет ли Трамп преследовать своих политических оппонентов - однозначно ответить сложно: "Нельзя отмахнуться от тревог и сомнений, связанных с личным стилем Трампа". Баунов отмечает, что на первом своем выступлении Трамп после выборов выглядел "расслабленным и был счастлив": "Победа может человека успокаивать".