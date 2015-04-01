Шольц готов к разговору с Путиным: Германия устала от войны?

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Гости в студии:
🔵Алексей Юсупов, политолог, руководитель Российской программы Фонда имени Фридриха Эберта
🔵Анастасия Роди (Магазова), независимая украинская журналистка, немецкая газета taz
🔵Дирк Эммерих, немецкий журналист
Гости в студии:
🔵Алексей Юсупов, политолог, руководитель Российской программы Фонда имени Фридриха Эберта
🔵Анастасия Роди (Магазова), независимая украинская журналистка, немецкая газета taz
🔵Дирк Эммерих, немецкий журналист
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России, Беларуси и соседних странах.