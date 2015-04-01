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Шольц готов к разговору с Путиным: Германия устала от войны?

Елена Барышева
25 октября 2024 г.

Шольц и Путин не говорили из-за войны уже почти два года. Но в октябре канцлер ФРГ неожиданно заявил о готовности к переговорам с российским президентом. При этом Шольц выступил против скорого приглашения Украины в НАТО. Меняет ли Германия свою политику, чтобы удовлетворить запрос немецких избирателей? Как перемены в западных странах скажутся на поддержке Украины?

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Гости в студии:

🔵Алексей Юсупов, политолог, руководитель Российской программы Фонда имени Фридриха Эберта

🔵Анастасия Роди (Магазова), независимая украинская журналистка, немецкая газета taz

🔵Дирк Эммерих, немецкий журналист

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