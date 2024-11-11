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Политолог Галлямов: Трамп выстраивает ловушку для Путина

Сергей Куприков
11 ноября 2024 г.

Дональд Трамп может нанести стратегическое поражение Кремлю, обрушив цены на нефть, пишет бывший спичрайтер Владимира Путина, политолог Аббас Галлямов.

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Политолог Аббас Галлямов (фото из архива)
Политолог Аббас Галлямов (фото из архива)Фото: DW

Политика нового президента США Дональда Трампа в отношении РФ может оказаться гораздо сложнее, чем представлялось его противникам и сторонникам. О возможных "сюрпризах" для Москвы после прихода в Белый дом новой команды, говорится в статье политолога Аббаса Галлямова, опубликованной в понедельник, 11 ноября, в интернет-издании "Можем объяснить".

"Трамп понимает, что российский президент - самовлюбленный нарцисс. Не надо злить нарцисса, бросая ему публичный вызов в том, в чем тот уже встал в позу, - пишет о гипотетической логике нового главы США Галлямов, который в 2008-2010 годах работал спичрайтером тогдашнего премьер-министра РФ Путина. - Трампу нет дела ни до Украины, ни до ее демократии, поэтому уступить в этой части не является для него проблемой. Гораздо эффективнее - действовать там, где нарцисс в позу не вставал и где у него нет ни повода для возмущения, ни возможности сопротивляться".

"Трамп намерен обвалить мировые цены на нефть"

Трамп намерен обвалить мировые цены на нефть, указывает эксперт. Он отмечает, что "для российского режима это будет настоящая катастрофа". Именно падение цен на энергоносители стало одной из причин падения советской власти в 80-х годах прошлого столетия.

"Я не утверждаю, что Трамп сознательно занимается выстраиванием ловушки, в которую собирается заманить Путина, - отмечает Галлямов. - Возможно, что это у него так случайно получилось. Тем не менее, ловушка прорисовывается. Окончание СВО, помноженное на низкие нефтяные цены, несет для российского Кремля серьезные внутриполитические риски".

Горечь военных неудач и ощущение зря пролитой крови обычно толкает людей в погонах к обвинению в случившемся политиков, указывает политолог. По его мнению, если при отсутствии консолидирующего фактора в стране произойдет падение уровня жизни и будет отсутствовать стратегия развития, то кризис в отношениях военных и власти станет практически неизбежным. Путин теоретически может попытаться решить проблему, начав новую войну, отмечает Галлямов, однако вряд ли сможет это сделать при крайне низких нефтяных ценах.

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