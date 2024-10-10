Нефть обречена дешеветь. Что это значит для России

Даже прямое столкновение Израиля и Ирана не смогло удержать цены на нефть на уровне, заложенном правительством РФ в бюджет на 2025 год. Макроэкономика - вроде слабого спроса со стороны Китая - перевешивает геополитику.

Чтобы российский бюджет в 2025 году можно было исполнить в точном соответствии с планами правительства, баррель нефти Brent должен стоить в среднем $81,7, Urals - $69,7. Такие значения содержит сентябрьский макроэкономический прогноз Минэкономразвития РФ. Цены на нефть имеют здесь принципиальное значение. Хотя доля нефтегазовых доходов российского бюджета в последние годы постепенно снижалась (за счет роста налоговой нагрузки на граждан и предприятия), они все еще составляют около 30%.

Насколько реалистичны ценовые прогнозы правительства? Последние события на мировом рынке говорят, что не слишком.

На нефтяном рынке паники нет

Год назад эксперты и участники рынка опасались, что вмешательство Ирана в военный конфликт на Ближнем Востоке раскачает цену барреля Brent до $150, в результате чего мировая экономика окажется на пороге рецессии. Такой прогноз давали, например, аналитики Bloomberg Economics. И вот Иран вмешался. 1 октября он нанес первый по-настоящему массированный ракетный удар по территории Израиля. По данным The Wall Street Journal, израильские власти заранее предупредили, что ответят на такую атаку ударами по иранским нефтяным объектам.

Иран - крупный производитель нефти. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), он обеспечивает 3% мировой добычи. Более половины своей нефти Иран в настоящее время экспортирует. Помимо этого, военные действия создают угрозу для инфраструктуры в соседних странах (в том числе в Саудовской Аравии и ОАЭ), а также для судоходства в Ормузском проливе, на который приходится до 30% мировых поставок нефти.

Тем не менее, паники на нефтяном рынке не было. Цена барреля Brent выросла с $70 до $80, однако закрепиться на этом уровне не смогла. Даже если вся иранская нефть исчезнет с мирового рынка (что, впрочем, трудно представить), партнеры Ирана по картелю ОПЕК+ легко ее заместят, объясняют аналитики, опрошенные Reuters . Например, Саудовская Аравия способна в короткие сроки нарастить добычу на 3 млн баррелей в сутки, ОАЭ - на 1,4 млн. Иран же, по оценке МЭА, поставляет всего около 2 млн. Судоходство в регионе, даже если будет временно парализовано, рано или поздно восстановится. Кроме того, Саудовская Аравия, крупнейший производитель, имеет возможность увеличить поставки по трубопроводу East West.

Нефти слишком много

В сентябре, до эскалации ближневосточного конфликта, цена барреля Brent опускалась ниже $70 - впервые с конца 2021 года. Аналитики Citi, Goldman Sachs, JPMorgan и других инвестиционных банков тогда допустили, что на этом уровне цена может задержаться на продолжительное время. Дело в том, что спрос на нефть в мире в последнее растет слишком медленно. Даже несмотря на то что участники ОПЕК+ добывают меньше, чем могли бы, на рынке наблюдается избыток энергоносителя.

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает общий прирост глобального спроса по итогам 2024 года в 0,9 млн баррелей в сутки, предложения - в 1,5 млн. Главная причина слабости спроса состоит в том, что Китай, второй крупнейший потребитель нефти в мире после США, так и не вернулся на допандемийную траекторию экономического роста. В этом году там ожидается рост экономики менее чем на 5%. При этом в начале 2010-х ВВП Китая рос почти на 8% в год, в конце - на 7%. В последние месяцы потребление нефти в КНР, по данным МЭА, в годовом выражении снижалось. По итогам всего года рост все же будет, но символический: 0,2 млн баррелей в сутки против 1,1 млн годом ранее. Предложение же увеличивается главным образом за счет роста добычи в США, а также Бразилии, Гайане и других странах Южной Америки.

Собственно, очередные плохие новости из Китая и стали причиной остановки краткосрочного ралли на нефтяном рынке, которое было спровоцировано обострением конфликта между Израилем и Ираном. Вопреки ожиданиям, на прошедшем недавно заседании китайского Государственного комитета по развитию и реформам не были анонсированы новые меры поддержки замедляющейся экономики.

Картельный сговор ради стабилизации нефтяных цен

Еще больше чем Россия от цен на нефть зависит лидер ОПЕК+ Саудовская Аравия. В ее бюджете доля доходов от нефти и газа превышает 80% . Бюджет королевства на этот год верстался исходя из $90 за баррель Brent. Из-за того, что цена к этому уровню не подбирается даже близко, согласно свежему прогнозу властей, бюджет будет исполнен со значительно большим, чем ожидалось, дефицитом (2,9%, а не 1,9% ВВП). Экономический рост, как ожидается, составит лишь 0,8% - вместо 4,4%.

Чтобы удерживать мировые цены на комфортном для себя уровне Саудовская Аравия, Россия и другие страны, входящие в ОПЕК+, уже несколько лет ограничивают добычу. Большую часть ограничений на себя взяли Саудовская Аравия и Россия. Тактика манипулирования ценами через создание искусственного дефицита была бы эффективной, если бы другие участники рынка не были способны увеличить производство. Но они оказались способны. В результате картель не только не добился своей цели, но и уступил конкурентам часть своей доли рынка.

Поводом для разрыва ставшей неэффективной сделки могут стать обвинения в адрес отдельных участников картеля в невыполнении взятых на себя обязательств. По данным The Wall Street Journal , на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман предупредил партнеров о том, что нефть будет стоить $50 за баррель, если некие "нарушители" не ограничат добычу. Если сделка развалится и все страны увеличат добычу до максимума (только Саудовская Аравия способна добавить 3,5 млн баррелей в сутки), цена уйдет даже ниже $50, прогнозирует эксперт Bloomberg Хавьер Блас. Впрочем, сценарий тотальной ценовой войны представляется ему почти невероятным. Скорее ограничения будут сниматься постепенно - иначе ситуация может выйти из-под контроля. В поисках нового равновесного уровня цена будет дрейфовать вниз и в итоге окажется несколько ближе к $50, нежели к $100 за баррель, но все же не достигнет нижней границы этого диапазона, заключает эксперт.

Что дешевая нефть значит для России

Если цена барреля Brent, как этого ждут эксперты, стабилизируется вблизи $70, российский бюджет не разойдется по швам. Согласно действующему механизму бюджетного правила, доходы от продажи российской нефти дороже $60 за баррель не тратятся, а сберегаются в Фонде национального благосостояния.

При средней цене Urals в $69,7 за баррель (Brent в этом случает будет стоить $81,7 за баррель) и среднем курсе $96,5 за рубль, правительство ожидает сберечь 1,8 трлн рублей. Эта сумма соответствует 4,5% запланированных на 2025 год расходов. В случае чего она и сыграет роль буфера. Надо признать, что эта конструкция не выглядит совсем шаткой, но и запаса прочности у нее нет.