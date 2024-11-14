Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру конгрессмена-консерватора 42-летнего Мэтта Гетца на пост главы министерства юстиции США и генерального прокурора страны. Об этом сообщил сам Трамп в соцсети Truth Social в четверг, 13 ноября. "Мэтт защитит наши границы, уничтожит преступные группировки и восстановит подорванную веру американцев в министерство юстиции", - написал он.

Как заявлял вице-президент команды Трампа Джеймс Девид Вэнс в октябре в интервью телеканалу ABC, должность генпрокурора будет самым важным постом после фактического президентства. Во время предвыборной кампании Трамп объявил о массовой депортации мигрантов, помиловании виновных в штурме Капитолия 6 января 2021 года и расследованиях в отношении политических врагов. Генеральный прокурор будет заниматься этими и другими проектами. Трамп также жаловался, что Минюст мешал ему во время первого срока пребывания у власти.

За Гетцом тянется шлейф обвинений

По информации издания Utah News Dispatch , приглашение Мэтта Гетца на позицию главы Минюста и генпрокурора стало крайне неожиданным решением, поскольку он остается объектом расследования Комитета по этике Палаты представителей США в связи с обвинениями в сексуальных злоупотреблениях, незаконном употреблении наркотиков и получении дорогих подарков. При этом на своем сайте сам Гетц описывает себя как "откровенного консервативного фанатика" и категорически отрицает все обвинения, выдвинутые против него комитетом.

Расследование комитета началось в апреле 2021 года и сначала включало обвинения в том, что Гетц "распространял неприемлемые изображения или видео в зале заседаний Палаты представителей, злоупотреблял государственными идентификационными записями, конвертировал средства избирательной кампании для личного использования и/или получил взятку или неправомерное вознаграждение".

По состоянию на июнь были опрошены более десятка свидетелей, выданы 25 повесток и просмотрены тысячи страниц документов, касающихся расследования дела Гетца, сообщали в комитете. Его председатель Майкл Гест заявил журналистам 13 ноября, что после утверждения Сенатом США Гетца в должности генерального прокурора, юрисдикция комитета в отношении этого расследования будет автоматически прекращена.

Трамп предложил экс-демократку Габбард на пост директора разведки

Тулси Габбард выдвинута Дональдом Трампом на пост директора Национальной разведки США Фото: AFP



Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего конгрессмена-демократа Тулси Габбард на пост главы Национальной разведки США. По мнению Трампа, 43-летний Габбард "привнесет в разведывательное сообщество тот бесстрашный дух, который характеризует ее блестящую карьеру". Тулси Габбард - родом с островов Самоа, она представляла штат Гавайи в качестве бывшего члена Палаты представителей США от демократов.

Ранее Габбард сменила демократов на республиканцев и поддержала переизбрание Трампа. Сразу после вторжения России в Украину в феврале 2022 года она написала в соцсети X: "Этой войны и страданий можно было бы избежать, если бы администрация Байдена и НАТО просто приняли во внимание законные опасения России по поводу возможного вступления Украины в НАТО".

И Гетц, и Габбард выступали категорически против дальнейшей поддержки США Украины в ее оборонительной войне против России.