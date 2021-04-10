 В Конгрессе США расследуют обвинения в сексуальных преступлениях бывшего соратника Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2021

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Мир

В Конгрессе США расследуют обвинения в сексуальных преступлениях бывшего соратника Трампа

Комитет Палаты представителей по этике проверит обвинения в адрес Мэтта Гетца, поддерживавшего президента Трампа. Конгрессмена подозревают в связи с несовершеннолетней.

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

Конгрессмен Мэтт Гетц считался восходящей звездой Республиканской партии

Комитет Палаты представителей США по этике начал расследование в отношении конгрессмена-республиканца 38-летнего Мэтта Гетца, который был одним из наиболее активных сторонников Дональда Трампа в период его президентского срока. "Комитету известно о публичных заявлениях в отношении представителя (штата Флорида. - Ред.) Мэтта Гетца, который мог совершать преступления на сексуальной почве", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте Палаты представителей в пятницу, 9 апреля.

Как следует из текста, Гетца также подозревают в употреблении нелегальных психоактивных веществ, распространении неподобающих изображений или видеозаписей в здании Палаты представителей, использовании средств избирательной кампании в личных целях и получении взяток.

Ранее издание The New York Times сообщало, что министерство юстиции США ведет расследование в отношении конгрессмена по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и проституции, в том числе в отношении несовершеннолетней. Гетц все обвинения отвергает.

Второе расследование

Конгрессмен Том Рид сидит справа от Дональда Трампа

Том Рид справа от Дональда Трампа

Кроме того, комитет Палаты представителей по этике начал расследование в отношении другого республиканца 49-летнего Тома Рида, представляющего штат Нью-Йорк, который, "возможно, совершал преступления на сексуальной почве, что нарушало правила, законы или другие стандарты поведения Палаты представителей". Сам факт расследования в отношении обоих конгрессменов "не свидетельствует о том, что какое-либо нарушение имело место", подчеркивается в заявлениях на сайте Палаты представителей.

Ранее, 19 марта, об обвинениях в адрес Рида сообщило издание The Washington Post. До того Рид заявлял о своем желании баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк в 2022 году.

Губернатор штата Нью-Йорк обвинен в домогательствах

В феврале стало известно, что в неоднократных сексуальных домогательствах обвинен губернатор штата Нью-Йорк, член Демократической партии США Эндрю Куомо. Генпрокурор штата Нью-Йорк проводит расследование по этому поводу, кроме того, ФБР ведет предварительное расследование в отношении того, как офис губернатора обращался со статистикой смертности от COVID-19.

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    Автор: Никита Баталов


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