В Конгрессе США расследуют обвинения в сексуальных преступлениях бывшего соратника Трампа

Комитет Палаты представителей США по этике начал расследование в отношении конгрессмена-республиканца 38-летнего Мэтта Гетца, который был одним из наиболее активных сторонников Дональда Трампа в период его президентского срока. "Комитету известно о публичных заявлениях в отношении представителя (штата Флорида. - Ред.) Мэтта Гетца, который мог совершать преступления на сексуальной почве", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте Палаты представителей в пятницу, 9 апреля.

Как следует из текста, Гетца также подозревают в употреблении нелегальных психоактивных веществ, распространении неподобающих изображений или видеозаписей в здании Палаты представителей, использовании средств избирательной кампании в личных целях и получении взяток.

Ранее издание The New York Times сообщало, что министерство юстиции США ведет расследование в отношении конгрессмена по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и проституции, в том числе в отношении несовершеннолетней. Гетц все обвинения отвергает.

Второе расследование

Том Рид справа от Дональда Трампа

Кроме того, комитет Палаты представителей по этике начал расследование в отношении другого республиканца 49-летнего Тома Рида, представляющего штат Нью-Йорк, который, "возможно, совершал преступления на сексуальной почве, что нарушало правила, законы или другие стандарты поведения Палаты представителей". Сам факт расследования в отношении обоих конгрессменов "не свидетельствует о том, что какое-либо нарушение имело место", подчеркивается в заявлениях на сайте Палаты представителей.

Ранее, 19 марта, об обвинениях в адрес Рида сообщило издание The Washington Post. До того Рид заявлял о своем желании баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк в 2022 году.

Губернатор штата Нью-Йорк обвинен в домогательствах

В феврале стало известно, что в неоднократных сексуальных домогательствах обвинен губернатор штата Нью-Йорк, член Демократической партии США Эндрю Куомо. Генпрокурор штата Нью-Йорк проводит расследование по этому поводу, кроме того, ФБР ведет предварительное расследование в отношении того, как офис губернатора обращался со статистикой смертности от COVID-19.

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