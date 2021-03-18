После убийства Сары Эверард: насколько безопасны улицы городов для женщин?

Ходить только по оживленным улицам, надеть на голову капюшон, в одной руке держать связку ключей, другой прижать к уху мобильный телефон: для многих женщин и девушек эти "меры безопасности" совершенно в порядке вещей, если они оказываются на улице города вечером или ночью. Возможно, их соблюдала и 33-летняя британка Сара Эверард, когда, выйдя от подруги вечером 3 марта около девяти часов вечера, направилась домой, да еще и разговаривала при этом по мобильному телефону со своим парнем. Вот только до дома она так и не добралась: несколько дней спустя тело молодой женщины было обнаружено в лесу в Кенте. По подозрению в ее похищении и убийстве арестован 48-летний полицейский.

Смерть Сары Эверард и проблема безопасности женщин

Смерть Сары Эверард всколыхнула всю Великобританию, не только став поводом для многочисленных пикетов солидарности и акций протеста, но и вызвав целую бурю скорби и негодования в социальных сетях. Тысячи женщин под хэштегами #reclaimthestreets и #saraheverard делятся страхами и переживаниями. Слова некоторых политиков о том, что по вечерам женщинам безопаснее оставаться дома, только подлили масла в огонь.

"Помню, как однажды поздно вечером я выгуливала свою собаку. Я чуть не умерла от страха, когда заметила, что за мной идет какой-то мужчина: он останавливался и менял направление каждый раз, когда это делала я", - написала одна из пользовательниц в Twitter. "Я выхожу из дома, держа в руках связку ключей, а в сумке у меня на всякий случай лежат ножницы. Это просто неправильно!" - пишет еще одна девушка.

Выгуливая собаку в парке или вечером, многие женщины не чувствуют себя в безопасности

Британская инфлюэнсер Люси Маунтин скопировала в Instagram полученное ею в WhatsApp сообщение от матери: "Напиши мне, когда вернешься домой". Этот пост был размещен на других страницах Instagram несколько миллионов раз. "Я даже не знаю, как это сформулировать, но я вижу, что мои слова не в состоянии выразить чувства, которые сегодня испытывают многие женщины, - написала Маунтин. - Хотелось бы, чтобы как можно больше мужчин понимали, что мы не можем ходить по ночам в одиночестве и, скажем, слушать музыку в наушниках. Что каждый раз, когда мы садимся в Uber, нас охватывает мысль: "Вот сейчас это может произойти". Что каждый раз, когда мы проходим мимо группы мужчин, наше сердце начинает биться немного сильнее. Что каждый раз, когда мы возмущенно реагируем на сексуальные домогательства на улице, мы в очередной раз рискуем своей безопасностью".

Улица - опасное место для женщин

Возмущение женщин не в последнюю очередь объясняется еще и тем, что многие из них часто боятся находиться в общественных местах. Согласно опросу, проведенному общественной организацией Plan International, "ни одна женщина не чувствует себя в полной безопасности в своем городе", говорит в интервью DW сотрудница НКО Анне Рюттен (Anne Rütten).

В недавнем проекте "Безопасность в городе" Plan International участвовали около 1000 женщин. Их попросили отметить на городской карте места, в которых они чувствуют себя в опасности, - будь то главный железнодорожный вокзал, городской парк или людная улица с расположенными на ней ресторанами и барами. "Почти каждая указала как минимум одно место, где она боялась находиться", - рассказывает Рюттен. Каждая четвертая участница проекта хоть раз подвергалась в своем городе сексуальным домогательствам, а каждая пятая становилась жертвой преследований и угроз.

Планировка больших городов не учитывает интересов женщин, опасающихся за свою безопасность

Хотя этот опрос нельзя считать репрезентативным, членам организации Plan International было важно заговорить об этой проблеме - особенно потому, что жертвы большинства уличных инцидентов не сообщают о них в полицию. Результатом других опросов, проведенных рядом коммун Германии, стал вывод о том, что женщины гораздо чаще испытывают чувство страха и незащищенности, чем мужчины.

Городское планирование: мужчины для мужчин

Точных данных об уличном харассменте нет: полицейская статистика, как правило, не делает различий между частным и общественным пространством, за исключением конкретных преступлений, совершенных на улице. Тот факт, что многие женщины воспринимают свой город как место, несущее в себе опасность, связан и с архитектурными особенностями центральных районов, считает Рюттен. "Городское планирование не учитывает интересы девушек и женщин - принимая решения о планировке городов, их просто не спрашивают", - говорит активистка.

Изменения в планировку городов, по ее словам, десятилетиями вносились мужчинами и для мужчин. "Города всегда предназначены для оптимизации. Недостатком является то, что люди, которые не подходят под идеальный тип, находятся в невыгодном положении", - считает Рюттен. При этом даже небольшие изменения способны усилить ощущение безопасности - достаточно, к примеру, установить побольше уличных фонарей или покороче постричь живые изгороди, чтобы темные углы стали более заметными.

Ночные улицы нередко становятся опасным местом для женщин

По ключевым словам "феминистское городское планирование" в поисковиках можно узнать о многих других идеях, способных усилить ощущение безопасности в городе: это и такси для женщин, как в некоторых городах Германии, и дома с квартирами на первых этажах вместо офисов и салонов, и приюты для бездомных, и установка телефонных автоматов с возможностью "экстренного звонка". Женщины, которые чувствуют себя увереннее вечером на улице, если говорят по мобильному телефону, могли бы также звонить по специально созданному для этого номеру, а персонал "горячей линии" мог бы помочь им составить маршрут, проходящий по улицам с видеонаблюдением.

Борьба с гендерными стереотипами

Но Анне Рюттен считает, что этого недостаточно. "Необходимо также бороться со вредными гендерными стереотипами, - уверена она. - Ведь на самом деле женщины боятся не темных улиц или глухих закоулков. Они боятся того, что угрожает их безопасности: сексуальных домогательств, насилия, клеветы". Активистка полагает, что в современном обществе по-прежнему доминирует мнение, что ценность женщины гораздо ниже, чем ценность мужчины. "Именно эта мысль позволяет некоторым мужчинам домогаться женщин, кричать в их адрес непристойности или оскорблять их - они считают, что это в порядке вещей", - говорит Рюттен.

В настоящее время в социальных сетях многие пишут о том, что конкретно могут сделать мужчины, чтобы избавить женщин от страха на улицах: держаться от них на расстоянии, избегать пристальных взглядов и настойчивых окриков. Многие активистки также считают, что пора объявить войну уличным приставаниям. "Нужно разобраться с гендерными стереотипами и разрушить их, чтобы девушки и женщины, наконец, могли почувствовать себя в безопасности в своем городе", - уверена Анне Рюттен из благотворительной организации Plan International.

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