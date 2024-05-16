Нацразведка США: "Россия - самая активная угроза выборам"16 мая 2024 г.
Россия, Китай и Иран остаются основными субъектами, которые ищут возможность вмешаться в президентские выборы в США 2024 года. Между тем, учитывая новые технологические возможности, которые открывает использование искусственного интеллекта, нельзя исключать, что кампании по дезинформации могут попытаться запустить и другие страны или даже объединения внутри США. Такую оценку ситуации с безопасностью на выборах представила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая в комитете по разведке Сената США в среду, 15 мая.
По словам Хейнс, именно Россия является "самой активной иностранной угрозой" для выборов в США. Используя государственные СМИ и пользующихся авторитетом пользователей Сети, Москва пытается подорвать доверие к демократическим институтам в США и ослабить поддержку Украины, считают в американской спецслужбе. Как заявила Хейнс, на протяжении последних месяцев Россия пыталась повлиять на ход дебатов о миграции в США с целью вызвать возмущение у избирателей.
Что касается Китая, то, как указала глава Национальной разведки США, ее ведомство продолжает следить за его активностью. В 2020 году Пекин не предпринимал попыток напрямую вмешаться в выборы президента США, опасаясь ответных действий Вашингтона, указала она.
Иран, по данным Хейнс, также использовал социальные сети, чтобы вводить избирателей в заблуждение.
Об угрозе хакерских атак во время выборов
На слушаниях комитета по разведке Сената США 15 мая шла речь и о рисках, связанных с попытками хакерского взлома компьютерных систем федеральных или местных избирательных органов с целью изменить результаты голосования или подорвать доверие к выборам.
При этом Джен Истерли - директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности - заявила, что федеральное правительство тесно сотрудничает с местными и федеральными избирательными органами, чтобы обеспечить максимальную безопасность президентских выборов 2024 года.