Байден Трампу: Поддержка Украины - в интересах США

На встрече в Овальном кабинете Белого дома Джо Байден и Дональд Трамп обсудили "важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, стоящие перед страной и миром".

Президент США Джо Байден пообещал своему предшественнику и преемнику Дональду Трампу, победившему на президентских выборах, что передача полномочий пройдет гладко. Их встреча состоялась в среду, 13 ноября, в Белом доме в Вашингтоне. 81-летний демократ и 78-летний республиканец пожали друг другу руки перед пылающим камином Овального кабинета. "Политика - дело жесткое, и во многих случаях это не очень приятный мир. Но сегодня это прекрасный мир, и я это очень ценю", - заявил Трамп журналистам по итогам встречи.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, беседа политиков продолжалась около двух часов. "Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, стоящие перед страной и миром", - сообщила она представителям прессы.

Джо Байден: Поддержка Украины отвечает национальным интересам США

В свою очередь советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден в беседе с Трампом подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины в ее оборонительной войне против РФ отвечает национальным интересам США. Сам Трамп, отвечая на вопрос журналиста газеты The New York Post (NYP), сообщил, что значительная часть беседы была посвящена военному конфликту на Ближнем Востоке. "Я хотел узнать его (Байдена. - Ред.) оценку ситуации и что он думает по этому поводу, - цитирует избранного президента газета. - И он дал мне ее, он был очень откровенен".

Давний конфликт Дональда Трампа и Джо Байдена

Ранее Джо Байден и Дональд Трамп не раз конфликтовали: сначала на выборах 2020 года, а потом в ходе избирательной кампании 2024 года. Байден называл своего соперника опасным для демократии, а Трамп обвинял Байдена в некомпетентности. После победы демократа над республиканцем четыре года назад традиционная встреча в Овальном кабинете не состоялась. Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. В 2020 году он формально не признал своего поражения и не присутствовал на инаугурации своего соперника.

Супруга Дональда Трампа Мелания отказалась встречаться с первой леди США Джилл Байден. Как сообщила ранее газета NYP со ссылкой на источник, такое решение было принято Меланией Трамп из-за обысков в семейном поместье в штате Флорида в 2022 году.

"Муж Джилл Байден разрешил Федеральному бюро расследований рыться в ее ящике с личными вещами в Мар-а-Лаго в рамках расследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов", - приводит NYP слова источника.

13 ноября состоялась первая встреча между двумя политиками после их теледебатов в июне. Впоследствии демократы из-за слабого выступления Байдена заменили его на вице-президента - 60-летнюю Камалу Харрис, которая потерпела поражение на состоявшихся 5 ноября выборах. Инаугурация нового президента пройдет 20 января 2025 года. До этого дня действуют полномочия главы государства Джо Байдена.