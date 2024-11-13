Трамп номинировал критика помощи Киеву на пост госсекретаря

Республиканец Дональд Трамп, избранный на пост 47-го президента США, номинировал Марко Рубио на должность госсекретаря. 53-летний сенатор-республиканец из Флориды станет "защитником нашей нации" и "истинным другом для наших союзников", заявил Трамп в среду, 13 ноября, подтвердив появившиеся накануне сообщения американских СМИ.

Ранее Дональд Трамп, как сообщала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники, рассматривал Рубио - потомка эмигрантов из Кубы - в качестве возможного кандидата на пост вице-президента.

Взгляды Марко Рубио

Марко Рубио был избран в Сенат США в 2010 году. С тех пор он занимал позиции "ястреба" во внешней политике, требуя, в частности, от Вашингтона жесткого курса в отношении Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы, напоминают журналисты.

Рубио еще в 2014 году, после аннексии Крыма Россией, призывал отключить российские банки от международной системы платежных услуг SWIFT. В январе 2022 года, перед началом полномасштабной агрессии РФ против Украины, он повторил свой призыв. Кроме того, Рубио призвал в случае нападения России на Украину ввести персональные санкции против Владимира Путина и ряда других главных представителей российского руководства. В начале марта 2022-го Рубио вместе с другим сенатором-республиканцем, Часом Грэсли, предложил ввести широкие санкции против всех российских госпредприятий.

Что касается войны России против Украины, то в последнее время, как фиксируют наблюдатели, Марко Рубио все чаще поддерживает Трампа, повторяя, что эта война зашла в тупик. Хотя в прошлом Рубио жестко отзывался о России, ожидается, что он в случае назначения на пост главы Госдепа будет проводить вероятный план Трампа, осуществляя давление на Киев, принуждая его договариваться с Москвой и отказаться от вступления в НАТО, указывают авторы.

В недавних интервью Марко Рубио подчеркивал, что конфликт между Москвой и Киевом должен быть урегулирован путем переговоров и Киев не может рассчитывать на возвращение всей территории, оккупированной Россией. Республиканец также голосовал против дополнительной военной помощи Украине от США, напоминает BBC.

Безоговорочная поддержка Израилю

В то же время Рубио выражает безоговорочную поддержку Израилю, ведущему в секторе Газа войну против напавшей на это государство 7 октября 2023 года террористической организации ХАМАС. Газета NYT привела ответ Рубио на вопрос одного из активистов за мир на Ближнем Востоке, заданный ему в конце прошлого года и касающегося того, что он думает о многочисленных палестинских жертвах среди мирного населения. "Я думаю, что на 100 процентов виноват ХАМАС", - заявил тогда сенатор.

Журналисты указывают, что Рубио работал в комитете Сената по международным отношениям и в комитете Сената по разведке, и, скорее всего, пройдет через процесс утверждения на должность госсекретаря.

К сегодняшнему дню Дональд Трамп уже принял несколько решений о назначениях. В частности, он планирует предоставить должность советника по национальной безопасности республиканцу, депутату Палаты представителей Конгресса от Флориды Майклу Уолтцу. В то же время место постпреда США при ООН, как сообщается, достанется члену Палаты представителей от штата Нью-Йорк, республиканке Элиз Стефаник.

Отношения Дональда Трампа и Марко Рубио

В 2016 году Марко Рубио соревновался с Трампом за право стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США. В ходе той кампании Трамп пренебрежительно называл его "малышом Марко" (Little Marco), да и Рубио, в свою очередь, не скупился на обидные комментарии, вспоминают американские СМИ. Так, он называл Трампа "мошенником" и "самым вульгарным человеком, когда-либо претендовавшим на пост президента".

Между тем после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Марко Рубио пошел на курс сближения, консультировал его неформально по внешнеполитическим вопросам и даже помог Трампу подготовиться к дебатам с тогдашним кандидатом от демократов Джо Байденом, пишет NYT.