Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине

Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине13 ноября 2024 г.
Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить специального посланника по Украине, задачей которого станет проведение переговоров, направленных на прекращение войны в этой стране, развязанной Россией. Об этом сообщил в среду, 13 ноября, телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники".
По словам собеседников канала, назначение состоится "в ближайшее время". Это будет "очень высокопоставленный спецпосланник, человек с большим авторитетом", ему поручат "найти решение, которое приведет к мирному урегулированию", сказал один из источников.
Предполагается, что должность будет неоплачиваемой, как и у Курта Волкера, который с 2017 по 2019 годы, во время первого срока Трампа, был спецпредставителем Госдепартамента США по Украине на добровольной основе. У действующего президента США Джо Байдена, который покинет Белый дом в январе 2025 года, такого спецпосланника не было.
ZN.UA: Главный кандидат на роль спецпосланника - Брайан Хук
Украинское интернет-издание ZN.UA ("Зеркало недели") со ссылкой на неназванные источники пишет, что главным кандидатом Дональда Трампа на должность спецпосланника по Украине является американский дипломат Брайан Хук.
С сентября 2018-го по август 2020 года Хук работал специальным представителем США по вопросам Ирана и старшим советником госсекретаря Майка Помпео по вопросам политики.