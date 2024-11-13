  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыСША

Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине

Жан Рофе
13 ноября 2024 г.

В администрации Дональда Трампа появится спецпосланник по Украине, который будет заниматься вопросами мирного урегулирования, сообщил телеканал Fox News.

https://p.dw.com/p/4mxSJ
Избранный президент США Дональд Трамп (фото из архива)
Дональд Трамп (фото из архива)Фото: Callaghan O'Hare/REUTERS

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить специального посланника по Украине, задачей которого станет проведение переговоров, направленных на прекращение войны в этой стране, развязанной Россией. Об этом сообщил в среду, 13 ноября, телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники".

По словам собеседников канала, назначение состоится "в ближайшее время". Это будет "очень высокопоставленный спецпосланник, человек с большим авторитетом", ему поручат "найти решение, которое приведет к мирному урегулированию", сказал один из источников.

Предполагается, что должность будет неоплачиваемой, как и у Курта Волкера, который с 2017 по 2019 годы, во время первого срока Трампа, был спецпредставителем Госдепартамента США по Украине на добровольной основе. У действующего президента США Джо Байдена, который покинет Белый дом в январе 2025 года, такого спецпосланника не было.

ZN.UA: Главный кандидат на роль спецпосланника - Брайан Хук

Украинское интернет-издание ZN.UA ("Зеркало недели") со ссылкой на неназванные источники пишет, что главным кандидатом Дональда Трампа на должность спецпосланника по Украине является американский дипломат Брайан Хук.

С сентября 2018-го по август 2020 года Хук работал специальным представителем США по вопросам Ирана и старшим советником госсекретаря Майка Помпео по вопросам политики.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Избиратели стоят в очереди к участку в Спрингфилде (штат Пенсильвания)

Как в США выбирали президента - фотогалерея

Как в США выбирали президента - фотогалерея

Граждане США 5 ноября выбирали 47-го президента. Актуальные кадры с выборов - в фотогалерее DW.
Политика6 ноября 2024 г.9 фото
external

Ястребы, антиваксеры и мультимиллионеры: как может выглядеть кабмин США при Трампе

Ястребы, антиваксеры и мультимиллионеры: как может выглядеть кабмин США при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп формирует свою администрацию - и он пообещал своим верным сторонникам важнейшие кресла. Трамп уже объявил, кого назначит госсекретарем и министром обороны. Давайте посмотрим на людей, претендующих на самые важные посты в правительстве США, которые будут влиять на геополитику и международную политику - и что это означает для мира.
Политика12 ноября 2024 г.02:45 мин.
Кая Каллас на специальных слушаниях в Европарламенте

Приоритет будущей главы дипломатии ЕС - победа Украины

Приоритет будущей главы дипломатии ЕС - победа Украины

Будущая верховная дипломат ЕС Кая Каллас ответила на сложные и провокационные вопросы Европарламента. Это последний этап на пути ее утверждения на новом посту, хотя окончательное решение еще не принято.
Политика12 ноября 2024 г.
Показать еще