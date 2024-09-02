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Минюст США конфисковал самолет Мадуро

Екатерина Венкина
3 сентября 2024 г.

По данным министерства юстиции США, лайнер Dassault Falcon 900EX был изъят в Доминиканской Республике и передан во Флориду.

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Dassault Falcon 900EX (фото из архива)
Dassault Falcon 900EX (фото из архива)Фото: Bayne Stanley/ZUMA Wire/picture alliance

Министерство юстиции США объявило о конфискации самолета Dassault Falcon 900EX, принадлежавшего и использовавшегося в интересах Николаса Мадуро и связанных с ним лиц в Венесуэле. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

По его данным, самолет был изъят в Доминиканской Республике и передан в Южный округ Флориды по запросу США в связи с нарушением американских законов об экспортном контроле и санкциях.

"Сегодня утром министерство юстиции конфисковало самолет, который, как мы предполагаем, был незаконно приобретен за 13 млн долларов (11,7 млн евро) через подставную компанию и тайно вывезен из США для использования Николасом Мадуро и его приближенными", - подчеркнул министр юстиции и по совместительству генпрокурор США Меррик Гарленд.

"Министерство будет продолжать преследовать тех, кто нарушает наши санкции и меры экспортного контроля, чтобы не позволить им использовать американские ресурсы для подрыва национальной безопасности Соединенных Штатов", - добавил он.

"Нельзя просто взять и улететь в закат"

"Пусть этот арест послужит четким сигналом: самолеты, незаконно приобретенные в США в интересах венесуэльских чиновников, находящихся под санкциями, не могут просто улететь в закат", - в свою очередь отметил помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, курирующий вопросы экспортного контроля.

"Неважно, насколько это шикарный частный самолет или насколько влиятельны чиновники - мы будем неустанно работать с нашими партнерами здесь и по всему миру, чтобы выявлять и возвращать любые самолеты, незаконно вывезенные за пределы Соединенных Штатов", - резюмировал Аксельрод.

В США поблагодарили власти Доминиканской Республики за "неоценимую помощь".

Лайнер, предположительно, был куплен через подставную компанию на Карибских островах

Указом от августа 2019 года американской стороне запрещено участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы. Министерство торговли США также ввело контроль за экспортом товаров, предназначенных полностью или частично для венесуэльских военных или разведки.

По данным следствия, в конце 2022 - начале 2023 года лица, связанные с Мадуро, предположительно, использовали подставную компанию на Карибских островах, чтобы скрыть участие в незаконной покупке самолета Dassault Falcon 900EX у компании в Южном округе Флориды. Затем, в апреле 2023 года, самолет был незаконно вывезен из США в Венесуэлу. С мая 2023 года машина с бортовым номером T7-ESPRT совершала почти исключительно полеты на военную базу в Венесуэле и обратно и использовалась в том числе для перевозки Мадуро во время визитов в другие страны, указали Минюст США.

МИД Венесуэлы: Власти США занимаются пиратством

Министерство иностранных дел в Каракасе осудило конфискацию. "В очередной раз власти Соединенных Штатов Америки занимаются преступной практикой, которую нельзя назвать иначе как пиратством", - говорится в заявлении МИД.

Как следует из данных сайта Flightradar24, отслеживающего перемещение воздушного транспорта, борт вылетел из Санто-Доминго в Форт-Лодердейл во Флориде утром 2 сентября, передало агентство AFP.

Доминиканская Республика заявила, что не участвует в расследовании США.

Переизбрание Мадуро в Венесуэле

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По разным данным, в ходе протестов в стране были убиты от 23 до 25 человек.

ЕС и США не признали итоги выборов в Венесуэле

США официально заявили о признании победителем на выборах кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство "начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа".

Евросоюз призвал к независимому пересмотру протоколов выборов со стороны международно признанного органа. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию, после чего его режим стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.

Между тем, по данным Reuters, Генпрокуратура Венесуэлы 2 сентября потребовала выдать ордер на арест Гонсалеса, после того как тот не ответил на три вызова в суд для дачи показаний по поводу оппозиционного сайта, опубликовавшего результаты выборов.

 

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