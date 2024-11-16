Уголовные и гражданские дела Трампа: что с ними теперь будет

Дональд Трамп станет первым президентом США, вступающим в должность, будучи осужденным за уголовное преступление. Что теперь будет с другими делами, по которым Трамп проходит как обвиняемый?

Вплоть до дня выборов 5 ноября Дональд Трамп, бывший и теперь уже будущий президент Соединенных Штатов, находился под угрозой провести несколько лет за решеткой. Однако его возвращение в Белый дом в 2025 году означает, что несколько находящихся в судах дел, по которым Трамп проходит как обвиняемый, скорее всего, будут закрыты.

Это не касается обвинительного приговора по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, обнародование которого угрожало предвыборной кампании республиканца в 2016 году. В том случае Трамп был признан судом присяжных виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Изменение в статусе других дел во многом связаны с решением Верховного суда США, постановившего, что президенты страны обладают широким иммунитетом от судебного преследования за официальные действия, совершенные ими во время пребывания в должности. Это решение заставило прокуроров, по меньшей мере в двух случаях, переосмыслить ситуацию с расследованием и оценить, насколько высоки их шансы на успех.

Дональд Трамп был признан судом присяжных виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о выплатах за молчание порноатрисе Сторми Дэниэлс Фото: Jane Rosenberg /REUTERS

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп назначил трех судей в Верховный суд, обеспечив там устойчивое большинство консерваторов - шесть консервативно настроенных судей и только три либерала. Кроме того, поскольку министерство юстиции заявило, что действующий президент не может быть привлечен к ответственности по делам, относящимся к федеральной юрисдикции, пару таких расследований обвинение сворачивает.

Какие уголовные дела возбуждены против будущего президента США?

Дональду Трампу предъявлены четыре уголовных обвинения: два на федеральном уровне, выдвинутые спецсоветником Минюста Джеком Смитом, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в Джорджии.

Как упоминалось выше, в июне суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о фальсификации деловых документов. Трамп обжаловал этот вердикт, после чего судья Хуан Мерчан отложил рассмотрение дела.

Два гражданских дела в отношении Трампа

Будущего хозяина Белого дома в мае 2023 года признали виновным в сексуальном насилии в отношении бывшей журналистки Джин Кэролл в конце 1990-х годов, а затем в клевете на нее, когда миллиардер делал заявления о том, что та лжет о случившемся. Присяжные присудили Кэрролл компенсацию в размере 88,4 млн долларов в качестве компенсации ущерба. Дональд Трамп обжаловал оба вердикта.

Джин Кэролл у здания суда в Нью-Йорке, май 2023 года Фото: John Minchill/AP Photo/picture alliance

Он также подал апелляцию на решение суда по гражданскому делу о мошенничестве, согласно которому Трамп и его компании должны выплатить 454 млн долларов штрафа по иску генпрокурора штата Нью-Йорка Летиции Джеймс. Безусловно, расследование дел в отношении будущего президента на федеральном уровне, а в перспективе - и на уровне штатов теперь должно застопориться, прогнозируют юристы.

"По крайней мере в течение следующих четырех лет представляется вполне вероятным, что судебные процессы будут так или иначе остановлены или, возможно, приостановлены", - сообщил в интервью DW Эрик Познер, профессор юридического факультета Чикагского университета.

Два федеральных дела в отношении Трампа сворачиваются

Министерство юстиции придерживается политики не подвергать уголовному преследованию действующих президентов. В соответствии с ней Дональду Трампу не были предъявлены обвинения после публикации в апреле 2019 году доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. То расследование было посвящено возможным попыткам России вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, предполагаемому сговору или координации действий между командой Трампа и Кремлем, а также предполагаемому воспрепятствованию правосудию.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, июль 2019 года Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Brandon

Мюллер в итоге пришел к выводу, что сговора Трампа с Кремлем не было, а вмешательство России в выборы 2016 года было, а также не смог определить, препятствовал ли Трамп правосудию. Тогдашний генпрокурор Уильям Барр, изучив представленные доказательства, решил, что для предъявления обвинений Трампу их недостаточно. Мюллер в июле 2019 года доложил Конгрессу США, что Трампу могут быть предъявлены обвинения в совершении преступлений, включая воспрепятствование правосудию, после того, как он покинет пост президента.

Между тем спецсоветник Джек Смит, как сообщается, уже сворачивает два дела против Трампа, относящиеся к федеральной юрисдикции. Однако отказ Минюста от преследования действующих президентов, по оценке ряда правоведов, может не распространяться на избранных президентов, которым обвинения были предъявлены ранее. Такой точки зрения придерживаются Клэр Финкельштейн, профессор юридического факультета Кэри Пенсильванского университета, и Ричард Пейнтер, бывший главный юрист по этике Белого дома в администрации Джорджа Буша-младшего.

В прошлом месяце они опубликовали в журнале Southern California Law Review статью, в которой отмечается, что поскольку Трампу были предъявлены обвинения еще до того, как он стал президентом во второй раз, Минюст может продолжить его судебное преследование. При этом Финкельштейн признает, что в реальности такой сценарий маловероятен. "Я думаю, что два федеральных дела в любом случае будут закрыты, - поделилась профессор с DW. - В соответствии с законом этого не должно быть".

Спецсоветник Джек Смит, август 2023 года Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

Одно дело федерального уровня, по которому Дональду Трампу в июне 2023 года были предъявлены обвинения по 37 пунктам в незаконном хранении секретных документов после ухода с должности, было в июле 2024 года прекращено федеральной судьей Эйлин Кэннон на том основании, что Джек Смит с нарушением закона был назначен генпрокурором Мерриком Гарландом вести расследование против Трампа. Смит подал апелляцию на то решение, которая находится на стадии рассмотрения.

Другое дело, рассматриваемое в округе Колумбия судьей Таней Чуткан, связано с обвинениям Трампа в попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года. Вышеупомянутое решение Верховного суда об иммунитете президентов от уголовного преследования заставило команду Смита переформулировать обвинение с учетом данного обстоятельства. До президентских выборов, состоявшихся 5 ноября, это сделано не было.

Вынесут ли приговор по делу о выплате денег экс-порноактрисе?

Обвинительный приговор Дональду Трампу, вынесенный присяжными в Нью-Йорке по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, означает, что Трампу все еще грозит тюремное заключение. Но нет никаких гарантий, что это случиться теперь, когда он опять избран президентом.

Судья Хуан Мерчан приостановил разбирательство по крайней мере до 19 ноября, чтобы обвинение могло высказать свое мнение с учетом победы бывшего - а теперь уже и будущего - президента на выборах и решения Верховного суда об иммунитете главы государства от уголовного преследования.

"Если по этому делу вынесут (окончательный. - Ред.) приговор, я буду шокирован, если это окажется тюремный срок, хотя 34 преступления, по которым он был осужден, дают судье право вынести (такой приговор. - Ред.), - полагает профессор Финкельштейн. - Скорее всего, (на Трампа. - Ред.) будет наложен штраф или назначен испытательный срок, и будет ли это приведено в исполнения сейчас или в рамках условного приговора - никто не знает".

Рассмотрение дела о рэкете в Джорджии застопорилось

Еще одно дело против Дональда Трампа и его 18 предполагаемых сообщников находится в Высшем уголовном суде штата Джорджия. Обвинение утверждает, что Трамп руководил "преступным рэкетом", в ходе которого он и все остальные обвиняемые "сознательно и умышленно присоединились к заговору с целью незаконного изменения результатов" президентских в выборов в США в Джорджии в 2020 году.

Прокурор Фани Уиллис, август 2023 года Фото: Elijah Nouvelage/REUTERS

Но слушание этого дела уже больше года как застопорилось. Апелляционный суд в этом штате предписал приостановить его рассмотрение до тех пор, пока он не решит, следует ли отстранить от дела окружного прокурора демократку Фани Уиллис. Защита обвинила ее в неподобающих отношениях с Натаном Уэйдом, другим прокурором, которого Уиллис назначила расследовать это дело.

"Для прокуратуры Джорджии выступить против действующего президента в одиночку, особенно учитывая проблемы, которые возникли в этой прокуратуре, - откровенно говоря, очень пугающая перспектива. Поэтому я могу представить, что Фани Уиллис не захочет этого делать", - прогнозирует профессор Финкельштейн.

Помилует ли Трамп самого себя?

Президенты имеют право помиловать преступников, совершивших нарушение федерального законодательства, и правоведы спорят о том, может ли Дональд Трамп воспользоваться этим правом и помиловать самого себя.

Вступив в должность президента США, Дональд Трамп может помиловать самого себя Фото: Mike Segar/REUTERS

Скорее всего, ему не придется ломать голову над этим вопросом, если Минюст сам прекратит судебное преследование в отношении президента, находящееся в федеральной юрисдикции. Будущее дел в штатах, где президентское помилование не действует, возможно, более неоднозначно. Тем не менее Эрик Познер разделяет скептицизм Клэр Финкельштейн относительно возможного наказания Трампа.

"Совершенно немыслимо, чтобы судья (Хуан Мерчан. - Ред.) приказал посадить его в тюрьму, но он может оштрафовать Трампа или назначить какое-то другое наказание, - не исключает Познер. - Дело в Джорджии уже давно буксует, и я полагаю, что оно будет просто приостановлено, что суды решат, что нет смысла преследовать действующего президента".

Могут ли возобновиться рассмотрения дел после второго срока Трампа?

Как часто напоминал своим сторонникам Дональд Трамп во время избирательной кампании и в своей речи после победы, никаких вечеринок в ночь выборов с его участием больше не будет - согласно Конституции США, президент может занимать свой пост не более двух сроков. Это оставляет возможность того, что, если расследования дел в отношении Трампа будут только лишь приостановлены, а не прекращены вовсе, они могут быть возобновлены после его ухода из Белого дома.

"Если (прокуроры или судья. - Ред.) подадут заявление о приостановке производства, то дела могут быть возобновлены, - полагает Клэр Финкельштейн. - По иронии судьбы, они могут рассматривать эти действия (отказ от судебного преследования президента. - Ред.) как спасительную милость, потому что это даст им возможность возобновить дела позже, если судья будет склонен отложить разбирательство".

"Я предполагаю, что министерство юстиции тщательно все обдумает и решит, как ему действовать дальше", - уточняет Финкельштейн. Но есть и политическая сторона вопроса, и, как заметил Познер, когда Дональд Трамп снова покинет Белый дом, у него может не быть большого желания вновь обсуждать все эти вопросы - в свои 82 года республиканец станет самым пожилым в истории США президентом, уходящим со своего поста.

"Вполне возможно, что правительство, независимо от того, контролируется ли оно демократами или республиканцами, придет к выводу, что продолжать эти судебные преследования не стоит", - резюмировал Эрик Познер.