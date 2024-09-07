Приговор Трампу по делу о порноактрисе вынесут после выборов

По словам судьи Верховного суда, перенос приговора призван развеять сомнения, что суд хотел создать неблагоприятные условия кому-либо из кандидатов на выборах в США.

Судья Верховного суда (ВС) штата Нью-Йорк Хуан Мерчан отложил вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о незаконных выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс до 26 ноября. О переносе говорится в записке Мерчана, датированной пятницей, 6 сентября.

"Члены жюри присяжных добросовестно работали над этим делом, и их вердикт должен быть принят с уважением и рассмотрен таким образом, чтобы его не размывала грандиозность предстоящих президентских выборов", - отметил Мерчан.

Данный шаг призван "развеять любые предположения, что суд принял решение или вынес приговор, чтобы дать преимущество или создать неблагоприятные условия для какой-либо политической партии или кандидата на какую-либо из должностей", добавил он.

Вопрос президентского иммунитета

Мерчан также отложил до 12 ноября решение вопроса о том, должно ли на исход дела Трампа в ВС повлиять недавнее постановления Верховного суда о президентском иммунитете, уточнила газета The Washinton Post.

Продление сроков даст команде Трампа больше времени на изучение возможностей для апелляции в случае неблагоприятного для нее решения Мерчана.

Первый в истории обвинительный вердикт экс-президенту США

Верховный суд, в котором шесть из девяти судей - консерваторы, назначенные республиканцами, 1 июля постановил, что Трамп имеет абсолютный иммунитет, когда речь идет о действиях, совершенных им в рамках его конституционных полномочий. В то же время защита не распространяется на его поступки в качестве частного лица. При этом разделять действия Трампа как официального и неофициального лиц ВС предоставил суду низшей инстанции.

Суд присяжных в Нью-Йорке 30 мая впервые в истории США вынес обвинительный вердикт по уголовному делу против бывшего президента страны. При этом 12 присяжных признали Трампа виновным в фальсификации деловых документов для сокрытия выплаты бывшей порноактрисе Дэниэлс, которая угрожала предать огласке их связь.

Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Каждый из 34 случаев фальсификации отчетности может быть наказан тюремным заключением сроком до четырех лет - в сумме это составит 136 лет.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Глава Белого дома Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост.

Теледебаты Дональда Трампа и его соперницы от Демпартии Харрис состоятся 10 сентября на информационном канале ABC News.