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Суд в Джорджии приостановил рассмотрение дела Трампа

Александра Иванова
6 июня 2024 г.

Процесс по делу о попытке повлиять на исход выборов 2020 года в штате Джорджия продолжится, когда суд решит, нужно ли отстранить прокурора Фани Уиллис.

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Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд ТрампФото: Alex Brandon/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Апелляционный суд в штате Джорджия в ночь на четверг, 6 июня, приостановил рассмотрение дела экс-президента США Дональда Трампа, обвиняемого в этом штате в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Суд объявил, что рассмотрение дела Трампа заморожено до тех пор, пока коллегия судей не определит, следует ли дисквалифицировать прокурора округа Фултон Фани Уиллис. По утверждению адвокатов экс-президента, демократка Уиллис, инициировавшая расследование в отношении экс-президента США и поручившая его проведение спецпрокурору Нейтану Уэйду, связана с последним романтическими отношениями, что в свою очередь означает конфликт интересов.

Прения сторон суд назначил на 4 октября, поэтому ожидается, что решение по апелляции будет принято уже после Дональда Трампа, намеченных на ноябрь текущего года.

CNN: "Крупная победа для бывшего президента"

По оценке телеканала CNN, решение апелляционного суда штата Джорджия от 5 июня стало "крупной победой для бывшего президента, стремящегося отложить дальнейшие судебные разбирательства до 2025 года, если ему не удастся разгромить их полностью".

Сам Дональд Трамп, комментируя решение суда вечером 5 июня, заявил, что дела у него идут "очень хорошо",  несмотря на то, что в конце мая его признали виновным в плате денег за молчание порноактрисе. "Сегодня в Джорджии произошло большое событие", - добавил он.

Кроме Трампа, в попытке вмешаться в ход выборов 2020 года в штате Джорджия обвинены еще 18 человек, связанных с ним.

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