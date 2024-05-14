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Экс-адвокат Трампа заявил в суде о выплатах порноактрисе

Александр Дельфинов
14 мая 2024 г.

В суде Нью-Йорка заслушали Майкла Коэна - ключевого свидетеля обвинения по делу о выплатах Дональдом Трампом денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн направляется в суд для дачи показаний
Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн направляется в суд для дачи показанийФото: Julia Nikhinson/AP Photo/picture alliance

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в понедельник, 13 мая, выступил в суде Нью-Йорка в качестве ключевого свидетеля по уголовному делу против экс-президента США, обвиняемого в подделке документов с целью "выкупа" негативной информации о себе в рамках предвыборной кампании 2016 года. Коэн заявил, что Трамп приказал ему заплатить порноактрисе Сторми Дэниелс деньги за ее молчание и пообещал вернуть их ему.

"Просто сделай это", - якобы сказал Трамп Коэну. По его утверждению, Трамп "не думал о (своей супруге. - Ред.) Мелании. Все крутилось только вокруг предвыборной кампании".

По словам Коэна, он выплатил Дэниелс 130 тысяч долларов из своих собственных средств и отчитался перед Трампом о выполнении задания, однако затем ему пришлось добиваться возвращения этих денег, которые ему в результате пообещали выплатить по частям в качестве оплаты адвокатских услуг. Как утверждает обвинение, при возврате денег со стороны Трампа были подделаны финансовые документы - 34 раза в период с августа 2015 года по декабрь 2017-го. Сами по себе "выплаты за молчание" незаконными не являются.

"Проблемный свидетель"

Тем не менее, Коэн, которого уже ловили на лжи в прошлом, может рассматриваться присяжными как проблемный свидетель, отмечает dpa. Чтобы подтвердить его показания, прокурор Сьюзен Хоффингер представила суду множество документов, включая электронные письма и распечатки телефонных звонков. Обвинение стремится доказать, что Трамп с самого начала и до конца был в курсе всех событий, связанных с выплатами, и покупая молчание Дэниелс, стремился незаконно повлиять на исход выборов.

В свою очередь, защита Трампа настаивает, что цель выплат была иная - защита своей и семейной репутации. Сам Дональд Трамп отрицает, что у него были интимные отношения с порноактрисой, а также факт незаконного использования предвыборных фондов.

Дональд Трамп на суде в Нью-Йорке
Дональд Трамп на суде в Нью-ЙоркеФото: Spencer Platt/UPI/picture alliance

Кроме того, Коэн рассказал перед присяжными, что регулярно занимался сокрытием негативных сообщений о тогдашнем кандидате в президенты США, например, материалов о возможных внебрачных связах Трампа, среди прочего, покупая права на издание таких материалов, а потом не делая этого. Коэн продолжит давать показания 14 мая и, возможно, на протяжении еще нескольких дней.

Первый уголовный процесс против экс-президента США

Начавшийся 15 апреля суд против Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс - это первый в истории США уголовный процесс против бывшего президента страны. Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка. Порноактриса угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Кроме Дэниэлс, в деле фигурируют модель Playboy Карен Макдугал, с которой Трамп якобы встречался в 2006-2007 годах, и Дино Саджудин - бывший швейцар отеля Trump Tower, утверждающий, что знал о романе Трампа с его бывшей экономкой, в результате которого родился ребенок. Если Трамп будет признан виновным, ему может суммарно грозить до 136 лет лишения свободы.

 

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