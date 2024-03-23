Возраст - не проблема? Байден и Трамп борются за молодежь

На президентских выборах в США за пост президента, скорее всего, будут бороться Джо Байден и Дональд Трамп. Оба уже в преклонном возрасте. Что думают молодые избиратели о кандидатах, которые годятся им в дедушки?

Кандидаты в президенты США от двух основных партий - Демократической и Республиканской - на данный момент официально не названы. Однако все указывает на то, что внутрипартийные праймериз приведут к новой версии президентской кампании 2020 года. 5 ноября американцам, скорее всего, придется вновь выбирать между Дональдом Трампом, которому 78 лет, и 81-летним Джо Байденом.

Согласно подсчетам исследовательского центра Pew Research Center, средний возраст всех президентов США на момент их вступления в должность составляет 55 лет. Таким образом следующий хозяин Белого дома станет самым пожилым за всю историю страны. И его возраст будет, как минимум, вдвое выше, чем средний возраст жителей Соединенных Штатов. По данным Бюро переписи населения, половине американцев сейчас меньше 40 лет. Неудивительно, что возраст и здоровье кандидатов в президенты являются одной из активно обсуждаемых тем на этих выборах.

"Возраст Байдена - это проблема".

"Существует справедливое беспокойство по поводу возраста кандидатов. Это вполне нормально, хотя о людях не стоит судить только по их возрасту, - отмечает в беседе с DW Ларри Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии. - В то же время очевидно, что чем старше вы становитесь, тем выше вероятность того, что вы серьезно заболеете или встретитесь с Создателем немного раньше, чем планировали".

Президент США Джо Байден неоднократно в публичных выступлениях путал имена государственных деятелей и знаменитостей. Недавно, высказываясь по поводу конфликта на Ближнем Востоке, он назвал Абделя Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Ас-Сиси - президент Египта, который граничит с Израилем и сектором Газа. Мексика же, как известно, находится на американском континенте. Кроме того, Байден выглядит гораздо более физически слабым, чем во время избирательной кампании четырехлетней давности.

"Людей беспокоит не только один лишь его возраст, - указывает колумнист и писатель Эзра Кляйн в своем подкасте "Шоу Эзры Кляйна". - Это впечатление старости, которое производит Байден. Его медлительность, хрупкость".

Оговорки и лишний вес Трампа

Дональд Трамп также борется с проблемами со здоровьем, в том числе с лишним весом. Кроме того, у него тоже есть - пусть и не столь частые, но схожие с Байденом промахи. Например, он перепутал Китай и Северную Корею, заявив в своей речи в ноябре 2023 года: "Ким Чен Ын правит 1,4 млрд человек". Ким - руководитель Северной Кореи, население которой составляет всего 26 миллионов человек.

Трамп также перепутал имена Никки Хейли и Нэнси Пелоси. Хейли назначили постоянным представителем США при ООН, когда Трамп занимал пост президента. Затем Хейли стала его соперницей в ходе нынешней кампании, неудачно пытаясь бороться за право стать кандидатом в президенты от республиканцев. Демократка Пелоси была спикером Палаты представителей с 2019 по 2023 годы и ярой противницей президента Трампа.

Никки Хейли и Дональд Трамп в Белом доме, октябрь 2018 года Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

Между тем молодые избиратели, с которыми пообщалась DW, выражали особую обеспокоенность именно по поводу преклонного возраста Джо Байдена. "Я не уверен на 100 процентов, что кто-то из них обоих сможет полностью соответствовать занимаемой должности, но думаю, что в случае Трампа это более вероятно, потому что он производит впечатление человека, который "полностью здесь", - говорит 26-летний Зак со Среднего Запада США. - С Байденом мне иногда кажется, что он вообще не понимает, что вокруг него происходит".

Молодые люди, которые не приемлют политику Трампа и в случае сомнений проголосовали бы за действующего президента Байдена, испытывают такое же беспокойство на его счет. "Я не согласен с Трампом по большинству вопросов, и поэтому возраст Байдена - это проблема, потому что он кажется немного более немощным по сравнению с Трампом", - говорит 29-летний Джеймс из Нью-Йорка. "К сожалению, думаю, что Трамп может справиться с работой (президента. - Ред.) лучше, чем Байден, - признает 23-летняя Эмма Ленгел из Вашингтона. - Но ни один из них не идеален. И если Трамп будет хорошо выполнять свою работу, это не сулит ничего хорошего для США".

Более молодые политики не смогли добиться успеха

52-летняя Никки Хейли и 45-летний губернатор Флориды Рон Десантис выглядели многообещающими потенциальными кандидатами в президенты от республиканцев, но потерпели поражение в ходе предвыборной кампании. А для демократов было бы крайне необычно бросить вызов Джо Байдену - в конце концов, он действующий президент. Четыре года назад министр транспорта Пит Буттиджич, которому сейчас 42 года, и вице-президент Камала Харрис, ей 59 лет, все еще пытались соперничать с Байденом за выдвижение от Демпартии.

Джо Байден и Камала Харрис, сентябрь 2023 года Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

Когда же Байден во время прошлой предвыборной кампании привлек на свою сторону Камалу Харрис, предложив идти с ним в паре в качестве кандидата в вице-президенты, наблюдатели предположили, что Байден хочет, чтобы через четыре года уже Харрис вместо него баллотировалась в президенты США. Но Харрис на посту вице-президента не удалось завоевать высокий авторитет. Ее кандидатура не вызывает большого энтузиазма также и среди рядовых избирателей-демократов, чтобы партия решилась поддержать ее выдвижение вместо Байдена.

Хватит "старых, неприкасаемых политиков"

То, что пожилые политики не автоматически с возрастом теряют связь с молодыми избирателями, показывает пример Берни Сандерса. В свои 82 года сенатор-демократ от Вермонта пользуется огромной популярностью среди студентов и выпускников колледжей. Для молодой избирательницы Эммы Ленгел один только возраст кандидата также не является причиной не голосовать за него, а вот отсутствие политической инициативы по вопросам, которые волнуют молодежь, таковой является.

"Они просто должны уделять больше времени нашим опасениям, - подчеркивает девушка. - Мне так надоели эти старые, неприкасаемые политики, которые обращаются к нам, чтобы использовать для достижения своих целей, но ничего не делают для нас на законодательном уровне". 24-летняя Рейчел Ли из Вашингтона также говорит, что у нее возникает чувство, будтони Байден, ни Трамп не могут по-настоящему понять трудности, с которыми сталкивается сегодня американская молодежь.

"Байден и Трамп могли бы быть моими дедушками"

При этом политолог Ларри Сабато напоминает, что в прошлом привлечь внимание молодых избирателей удавалось президентам США, находившимся на этом посту в довольно почтенном возрасте, например Рональду Рейгану.

Рональд Рейган (фото из архива) Фото: CPA Media/Pictures From History/picture-alliance

"Рейган покинул Белый дом почти в 78 лет. И он был очень популярен среди молодежи. Он напоминал им дедушку", - добавляет политолог. Однако сейчас то, что могло быть плюсом для Рейгана, кажется скорее недостатком. "Да, они придерживаются некоторых моих взглядов, но они могли бы быть моими дедушками, - констатирует Зак со Среднего Запада, имея в виду Байдена и Трампа. - Но у кого те же взгляды, что и у их дедушек и бабушек?".

"Каждый раз, когда я вижу, как они выступают, мне кажется, что это мои дедушка и бабушка, которые что-то обсуждают, - соглашается с ним Джеймс из Нью-Йорка. - Я должен только просто кивать и говорить "конечно", потому что мои возражения они, возможно, вовсе не поняли бы". В конце концов, речь идет об утраченной связи между поколениями, считает Рейчел Ли из американской столицы: "Чтобы достичь лучшего контакта с молодыми избирателями, партиям, действительно, нужно работать над темами, которые наиболее важны для нашего поколения, и улучшать ситуацию".

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