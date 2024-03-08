Трамп усилил контроль над Республиканской партией США

Невестка Трампа Лара и ближайший соратник экс-президента заняли ключевые посты в Национальном комитете Республиканской партии. В числе прочего этот комитет отвечает за координацию предвыборной стратегии.

Бывший президент США Дональд Трамп усиливает контроль над Республиканской партией. Его невестка Лара и один из ближайших соратников Майкл Уэтли в пятницу, 8 марта, заняли ключевые посты в Национальном комитете Республиканской партии (NRC) - структуре, отвечающей за координацию предвыборной стратегии, сбор пожертвований и проведение съезда для номинирования кандидата на пост президента.

На конференции в Хьюстоне Уэтли был избран новым председателем NRC, а жена сына Трампа Эрика - Лара Трамп - его заместителем. Майкл Уэтли - глава республиканцев в штате Северная Каролина - поддерживает утверждение Трампа о том, что демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в СЩА в 2020 году путем мошенничества.

77-летний Дональд Трамп в последнее время настаивал на смене руководства NRC и усилил свои позиции благодаря целой серии побед на первичных выборах в Республиканской партии. После многонедельного открытого давления со стороны Трампа бывшая председатель NRC Ронна Макдэниел в конце февраля покинула занимаемый пост.

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