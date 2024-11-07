Выборы в США: какие группы населения принесли победу Трампу

Дональд Трамп опять президент США, ему удалось выиграть выборы отчасти благодаря способности привлечь на свою сторону те группы населения, которые считаются базовым электоратом Демократической партии. Данные опросов, полученные агентством AP, свидетельствуют о том, что Трамп через четыре года после проигрыша Джо Байдену возвращается в Белый дом, заметно улучшив свой результат по итогам нынешней президентской кампании.

Миллиардер-республиканец не только набрал 295 голосов выборщиков (для избрания на пост президента Соединенных Штатов необходимо минимум 270), но и может впервые похвастаться большей, чем его соперники, прямой поддержкой американцев. Как же ему удалось этого добиться?

Дело не только в способности Дональда Трампа победить в важных "колеблющихся" штатах, таких как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, где ранее чаще верх брали кандидаты от Демпартии - он завоевал расположение ключевых групп населения и на национальном уровне. Трамп вновь опроверг мнение о том, что исчерпал ресурс своих сторонников, проживающих в сельской местности и в пригородах. По сравнению с выборами 2020 года республиканец смог увеличить число голосов, подданных в его пользу от этой группы избирателей.

А рост поддержки Трампа среди тех американцев, которые традиционно придерживаются более левых политических взглядов, становится поводом для беспокойства демократов, которые всегда считали этот электорат своим.

Американская молодежь отворачивается от Демпартии

Поддержка со стороны молодежи, которая часто рассматривается как основной фактор для успеха левых и левоцентристских партий на Западе, на этих президентских выборах у кандидата от демократов заметно снизилась. Сообщается, что за Камалу Харрис проголосовали 52% молодых американцев, за Дональда Трампа - 46%.

Четыре года назад у Байдена был в этой демографической группе отрыв от Трампа в 25 процентных пунктов (п.п.), а в 2016-м у Хиллари Клинтон - 18 п.п. Среди избирателей в возрасте от 30 до 44 лет преимущество демократов также оказалось на этот раз минимальным за все три кампании Трампа - всего четыре процентных пункта в пользу Харрис. В 2020-м Байден опередил в этой группе Трампа на 12 п.п.

При этом потеря голосов республиканцем зафиксирована среди пенсионеров - у него всего на два процентных пункта больше, чем у Харрис, тогда как восемь лет назад за Трампа проголосовало на восемь пунктов больше, чем за Хиллари Клинтон. "Что мне бросилось в глаза, так это то, что более молодое население не проявило активность и не поддержало демократку Камалу Харрис столь же сильно, как четыре года назад Джо Байдена", - отметил в интервью DW Уильям Фрей, демограф из Института Брукингса.

"Когда (Демпартия. - Ред.) заменила Байдена на Харрис (в качестве своего кандидата в президенты, - Ред.), это должно было послужить стимулом для молодежи. Конечно, мы еще не знаем, какова явка среди представителей этой группы населения, но мы знаем, как они проголосовали", - добавил Фрей.

Проблема абортов не заставила молодых женщин сильнее поддержать Харрис

То, что Харрис выступала против решения Верховного суда США, запретившего на федеральном уровне право на аборт, рассматривалось как ее преимущество, и Демпартия, указывают аналитики, настойчиво боролась за голоса женщин. Сама действующий вице-президент при этом опиралась на поддержку знаменитостей из мира шоу-бизнеса: певица Тейлор Свифт агитировала за кандидата от демократов, прямо указав на позицию партии по вопросу абортов. Так же поступили и певица Бейонсе, телеведущая Опра Уинфри, актриса Дженнифер Лопес, рэперша Меган Ти Сталлион и звезда хип-хопа Карди Би.

Однако результаты выборов показывают, что отрыв Камалы Харрис от Дональда Трампа среди избирателей-женщин в возрасте от 18 до 44 лет вдвое меньше, чем был у Байдена четыре года назад. А среди женщин старше 45 лет Харрис даже отстала от Трампа на один процентный пункт.

Для сравнения - большинство мужчин 18-44 лет перешло на сторону Трампа после того, как их поддержка стала небольшим, но важным фактором, способствовавшим победе Байдена в 2020 году. Тогда у него было в этой группе на семь процентных пунктов больше, чем у Трампа. А у Харрис 5 ноября - уже на шесть меньше. Одновременно республиканец расширил число своих сторонников и среди мужчин старше 45 лет.

Камала Харрис рассчитывала, что поддержка женщин поможет ей победить, но многие из них предпочли Дональда Трампа Фото: Eloisa Lopez/REUTERS

Трамп формирует свою электоральную базу из рабочего класса

Когда Трамп победил Клинтон в 2016 году, одной из отличительных черт той кампании стал его успех в ряде штатов, где всегда прежде выигрывали кандидаты от Демпартии. Основой для того результата, по оценкам наблюдателей, стало обещание Трампа проводить политику в соответствии с лозунгом "Америка прежде всего", направленную на ограничения импорта и возрождение производства в самих США.

В вышеупомянутых традиционно "синих" (цвет Демпартии) штатах, да и по всей Америке, республиканец уже три раза подряд получал большинство голосов избирателей, не имеющих высшего образования. Джо Байдену в 2020 году удалось вернуть часть этих голосов, а также нарастить поддержку со стороны американцев с высшим образованием, а вот у Камалы Харрис этого не вышло в обеих этих группах.

За демократку проголосовало всего 43% представителей рабочего класса (худший результат для партии за три последние кампании), в то время как за Трампа - 55%. Его преимущество в этой социальной группе выросло в два раза по сравнению с выборами 2016 года, при этом поддержка со стороны американцев с высшим образованием сохранилась на уровне в 41%.

Латиноамериканцы и чернокожие мужчины переходят на сторону Трампа

Президентство Камалы Харрис разрушило бы в США так называемый "стеклянный потолок" - она бы стала одновременно первой женщиной, первой чернокожей женщиной и первым американцем с азиатскими корнями, занявшим Белый дом. Ничего этого не произошло.

В связи с этим озабоченность демократов вызывают данные, показывающие, что их традиционный электорат продолжает перетекать к республиканцам. Чернокожие и избиратели латиноамериканского происхождения не отвернулись от Демпартии, но в этот раз проголосовали за Трампа в большем количестве. Каждая из этих групп населения составляет около 10% всех избирателей в стране.

В 2020 году 90% чернокожих отдали свои голоса Байдену, сейчас за Харрис - всего около 80%, в основном за счет потерь среди мужчин. При этом за Харрис проголосовал 51% мужчин-латиноамериканцев, в то время как за Трампа - 46%. Четыре года назад 63% выходцев из Латинской Америки поддержали Байдена, на этот раз Харрис - только 56%.

Как и в случае с голосованием молодежи, Уильям Фрей был удивлен тем, что эти демографические группы, похоже, были не слишком воодушевлены избирательной кампанией Камалы Харрис.