Обвинительное заключение против Трампа отредактировано

Спецпрокурор США Джек Смит отредактировал обвинительное заключение против Дональда Трампа по делу о попытке фальсификации результатов выборов. Это сделано после того, как Верховный суд США дал Трампу частичный иммунитет.

Специальный прокурор США Джек Смит представил обновленное обвинительное заключение против экс-президента страны Дональда Трампа по делу попытке фальсификации результатов президентских выборов 2020 года. Об этом информагентства сообщают в ночь на среду, 28 августа.

Смиту пришлось отредактировать обвинительное заключение по этому делу после того, как в 1 июля Верховный суд США в Вашингтоне постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом от уголовного преследования. Речь идет о защите от уголовного преследования за действия, которые экс-президент совершал в рамках его конституционных полномочий. Однако Трамп не имеет иммунитета в разбирательствах, касающихся его поступков в качестве частного лица, подчеркнул ВС.

Соответственно, из нового обвинительного заключения убраны все обвинения в действиях, которые Дональд Трамп совершал в качестве президента. Вместо этого упор сделан на то, что он делал как кандидат на выборах-2020. Статьи уголовного кодекса, по которым обвиняется Трамп, остались теми же. Сам экс-президент (и кандидат от Республиканской партии на предстоящих осенью новых выборах) написал в своей соцсети Truth Social, что Смит "просто переписал то же самое дело, чтобы обойти решение Верховного суда".

Подана аппеляция на решение по другому делу

26 августа Джек Смит, кроме того, подал апелляцию на решение суда во Флориде, который позже в июле закрыл дело против Трампа о незаконном хранении им в своем поместье секретных документов. Судья Эйлин Кэннон тогда решила, что назначение Смита спецпрокурором США было незаконным. Саму Кэннон назначил судьей Трамп, когда был президентом.

Если аппеляцию Смита примут, процесс по этому делу может возобновиться - однако практически нет шансов, что он завершится до президентских выборов в ноябре. Между тем, если Трамп одержит победу, он может помиловать сам себя, отмечают наблюдатели.

Трамп пытался изменить результаты выборов?

Есть данные о том, что Дональд Трамп, проиграв выборы своему конкуренту от демократов Джо Байдену, пытался изменить их результаты в ключевом штате Джорджия, оказывая давление на главу избирательной комиссии штата. Сейчас прокуратура Джорджии расследует дело о заговоре с целью фальсификации итогов голосования - за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Кроме того, радикально настроенные сторонники Трампа после его речи в Вашингтоне 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где парламент утверждал итоги голосования. Протестующие вступили в столкновения с полицией и Нацгвардией, в результате погибли пять человек, были задержаны около 50. Суд уже вынес приговоры нескольким участникам штурма.

После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в тогдашних событиях. В ходе первого заседания в начале июня комиссия возложила на Трампа главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне, назвав их "кульминацией попытки госпереворота, наглой попытки свергнуть правительство".

Дело о выплатах Трампа порноактрисе

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в фальсификации деловых документов для сокрытия выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая угрожала предать огласке их связь. Это могло бы привести к поражению Трампа на выборах в 2016 году. Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. По каждому из них могут дать до четырех лет тюрьмы - таким образом, в сумме экс-президенту грозит 136 лет лишения свободы.

Однако адвокаты Трампа в начале июля смогли добиться переноса оглашения приговора Трампу по этому делу на два месяца. Они утверждают, что решение Верховного суда от 1 июля может привести к пересмотру дела.

Трампу грозит также еще несколько судебных разбирательств - в частности, по обвинениям в махинациях с недвижимостью и в сексуальном насилии.