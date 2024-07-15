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Суд во Флориде закрыл дело о секретных документах Трампа

Алексей Волошинов
15 июля 2024 г.

Дело Дональда Трампа о незаконном хранении документов закрыли на том основании, что спецпрокурор по нему был назначен незаконно, говорится в решении суда.

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Экс-президент США Дональд Трамп после суда присяжных в Нью-Йорке, где его признали виновным по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс (фото из архива)
Дональд Трамп (фото из архива)Фото: Seth Wenig/AP/picture alliance

Суд во Флориде прекратил дело против бывшего президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, сообщает в понедельник, 15 июля, американский телеканал CNN. Основанием для закрытия дела послужило незаконное, на взгляд судьи Эйлин Кэннон, назначение и финансирование работы специального прокурора Джека Смита для расследований в отношении Трампа.

В ноябре 2022 года министерство юстиции США назначило независимого прокурора для надзора за уголовными расследованиями в отношении бывшего президента страны. Генпрокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд объявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что эту должность займет Джек Смит, ранее работавший главным прокурором в Гааге и расследовавший военные преступления в Косово.

Суд счел назначение Смита неконституционным

Эйлин Кэннон постановила, что Смит не был назначен на должность президентом, а также его кандидатуру не утвердил американский Сенат. Соответственно, его назначение противоречит Конституции США, говорится в решении суда.

Ранее защита Трампа ходатайствовала о признании незаконным поручения вести расследование дела Джеку Смиту. Комментируя решение суда, экс-президент Соединенных Штатов заявил, что прекращение этого дела должно стать первым шагом к прекращению всех процессов против него.

Дело о секретных документах

Дональду Трампу были предъявлены обвинения в незаконном хранении документов, содержащих сведения о национальной безопасности, в период, когда он покидал пост главы государства. Обвинение считает, что экс-президент лгал чиновникам, которые пытались изъять у него документы, утверждая, что он намеревался лично вернуть эти материалы. Трамп свою вину не признает.

Кроме того, прокуратура предъявила обвинения одному из рабочих в поместье Трампа во Флориде. По версии следствия, он помогал утаивать секретные документы от чиновников, которые пытались вернуть эти материалы. Как пишет The New York Times, мужчину подозревают в причастности к попытке удаления записей камер видеонаблюдения.

Другие обвинения против Трампа

В середине апреля в Нью-Йорке начался суд против Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс. Та утверждает, что Трамп вступил с ней в интимную связь и в 2016 году выплатил ей 30 тысяч долларов из избирательных фондов, чтобы Дэниэлс не рассказала об этом во время его предвыборной кампании. В конце мая суд присяжных признал экс-президента виновным по всем 34 пунктам обвинения. Приговор по делу должен был быть оглашен 11 июля, однако заседание было отложено из-за решения Верховного суда США об иммунитете для бывшех президентов.

Также Трампу предъявлены обвинения еще по двум делам. Они касаются его предполагаемой попытки повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия и сознательного распространения лжи о якобы имевшей место фальсификации итогов того голосования. Пока неясно, начнутся ли судебные разбирательства по этим делам до ноябрьских выборов.

Действующему главе государства и сопернику Трампа в борьбе за президентский пост Джо Байдену также могли предъявить обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов. Однако в итоге спецпрокурор Роберт Хёр решил этого не делать, назвав действующего президента США "пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью".

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