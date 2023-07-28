В деле Трампа о секретных документах появились новые пункты

Экс-президента США Дональда Трампа теперь обвиняют в незаконном хранении оборонной информации. В деле появился новый фигурант, подозреваемый в попытке удалить записи с камер видеонаблюдения.

Прокуратура США расширила уголовное дело в отношении бывшего президента Дональда Трампа о ненадлежащем обращении с секретными документами, добавив еще три пункта обвинения. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщают американские СМИ со ссылкой на текст обвинения.

Экс-главу Белого дома теперь дополнительно обвинили "в незаконном хранении оборонной информации", а также в попытке удалить записи с камер видеонаблюдения летом 2022 года, отмечает телеканал CNN.

Как пишет агентство Reuters, спецпрокурор Джек Смит указал, что Трамп хвастался неким "планом атаки" на неназванную страну во время разговора в гольф-клубе в Нью-Джерси. Речь, как пишет прокурор, шла о засекреченном документе, для доступа к которому ни у кого из находящихся в комнате в тот момент не было права.

В уголовном деле появился новый фигурант

Кроме того, прокуратура предъявила обвинения Карлосу Де Оливейре - одному из рабочих в поместье Трампа во Флориде. По версии следствия, он помогал утаивать секретные документы от чиновников, которые пытались вернуть эти материалы. Как пишет The New York Times, мужчину подозревают в причастности к попытке удаления записей камер видеонаблюдения.

"Они преследуют мою компанию, преследуют мою семью и, что менее важно, преследуют меня", - прокомментировал новые обвинения сам Трамп, связав их со своим высоким рейтингом в борьбе за президентский пост.

Суд над Дональдом Трампом начнется 20 мая 2024 года

Трампу были предъявлены обвинения в незаконном хранении документов, содержащих сведения о национальной безопасности, в период, когда он покидал пост главы государства. Обвинение считает, что экс-президент лгал чиновникам, которые пытались изъять у него документы, утверждая, что он намеревался лично вернуть эти материалы. Трамп отказался признать себя виновным.

Суд над бывшим президентом США начнется 20 мая 2024 года. Адвокаты Трампа протестовали против назначения этой даты, подчеркивая, что любой судебный процесс по делу их подзащитного должен состояться лишь после президентских выборов в стране в ноябре 2024 года. Всего Трампа обвиняли по 37 пунктам, к которым теперь добавились новые.

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