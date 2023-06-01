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CNN: Трамп признался в хранении секретного документа

Сергей Куприков
41 мин. назад

В 2022 году ФБР вернуло из имения Трампа во Флориде Мар-а-Лаго более 300 секретных документов, которые экс-президент не мог забирать из Белого дома.

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Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд ТрампФото: Charles Krupa/AP Photo

Прокуратура США обнаружила аудиозапись обсуждения бывшим президентом страны Дональдом Трампом одного из секретных документов, который он забрал из Белого дома. Об этом сообщает в среду,31 мая, телеканал CNN со ссылкой на источники. В аудиозаписи, сделанной летом 2021 года, Трамп признается, что у него был секретный документ Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Экс-президент утверждал, что документ был получен от председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

Представитель предвыборного штаба Трампа, комментируя сообщение CNN, заявил, что подобные "утечки" лишь призваны "нагнетать напряженность". "Продолжающееся вмешательство министерства юстиции в президентские выборы является позорным, и это необоснованное расследование должно прекратить тратить деньги американских налогоплательщиков на политические цели демократов", - отметил он.

В 2022 году ФБР вернуло из имения Трампа во Флориде Мар-а-Лаго более 300 документов: 184 из них в 15 коробках были отправлены в Национальное управление архивов и документации США в январе,  38 - переданы следователям адвокатом Трампа в июне, еще более 100 документов обнаружили в ходе санкционированного судом обыска 8 августа. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными".

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Статья в CNN

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