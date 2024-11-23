Трамп прочит в спецпосланники по Украине экс-посла США в ФРГ

Ричард Гренелл, помимо дипслужбы, занимал и пост главы Национальной разведки США. Он - против вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем и выступает за создание "автономных зон" на ее территории.

Избранный президент США Дональд Трамп может выдвинуть на должность специального посланника по мирному урегулированию войны в Украине бывшего главу Национальной разведки Ричарда Гренелла, сообщило в субботу, 23 ноября, агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников издания, Гренелл, если его назначат на этот пост, должен будет сыграть ключевую роль в усилиях Трампа по прекращению боевых действий в Украине.

Послужной список Гренелла

Во время первого срока Трампа (январь 2017-го - январь 2021 года) Гренелл был послом США в Германии, а затем исполнял обязанности директора Национальной разведки США (февраль-май 2020 года). Он был также спецпредставителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово.

Ричарду Гренеллу 58 лет. Он заслужил похвалу от Трампа, когда покидал должность главы Нацразведки. В середине 2020 года Трамп сказал: "Я думаю, вы войдете в историю как величайший "исполнитель" всех времен, на любой должности".

Возможное недовольство Киева

Гренелл - опытный дипломат, к тому же у него "глубокие познания в делах Европы", считают собеседники Reuters. В то же время, отмечают они, Киев могут не устроить некоторые предложения чиновника. В частности, в июле Гренелл призвал создать в Украине некие автономные зоны в рамках мирного соглашения и выступил против принятия этой страны в НАТО в ближайшем будущем.

Reuters отмечает, что окончательное решение о создании должности спецпосланника по урегулированию между Москвой и Киевом Трамп пока не принял, а Гренелл - лишь один из возможных кандидатов. В числе других претендентов называли бывшего спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука и юриста Трампа Бориса Эпштейна, родившегося в России и прожившего там 11 лет. Кроме того, нет гарантий, что Гренелл согласится стать спецпосланником по Украине.

Трамп после победы на выборах заявил, что будет "очень усердно работать над Россией и Украиной", а во время предвыборной кампании не раз обещал урегулировать конфликт еще до вступления в должность. В Кремле посчитали, что это преувеличение, а в Киеве допустили, что благодаря политике Трампа конфликт может завершиться быстрее.