Израненные войной памятники
1000 дней продолжается война в Украине, развязанная Россией. В ходе военных действий пострадали и памятники культуры: храмы, монументы, музеи. В этой галерее - всего 10 снимков. Свидетельств разрушения - в разы больше.
Спасо-Преображенский собор, Одесса
В ночь на 23 июля 2023 года в результате удара по Одессе была разрушена портовая инфраструктура, повреждены как минимум 25 памятников архитектуры. Ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор - крупнейший православный храм города. Разрушения колоссальные.
Мемориал жертвам фашизма "Дробицкий яр", Харьков
Дробицкий яр - урочище вблизи Харькова, где в 1941 - 1942 гг. проходили массовые расстрелы евреев и рома. Предшествовала этому оккупация Харькова немецкими войсками, начавшаяся в октябре 1941-го. 26 марта 2022 года мемориал был обстрелян и сильно поврежден.
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
Международная правозащитная организация Amnesty International классифицировала воздушный удар по Мариупольскому драмтеатру, совершенный российскими вооруженными силами 16 марта 2022 года, как военное преступление.
Свято-Успенская Святогорская лавра, Донецкая область
Весной 2022 года от обстрелов и взрывных волн был поврежден Успенский собор и помещения монастыря, в которых проживали монахи и беженцы. В начале мая 2022 года артиллерийским ударом был полностью разрушен образовательный центр лавры.
Памятник Тарасу Шевченко, Бородянка
Весной 2022 года поселок Бородянка под Киевом подвергся многочисленным обстрелам. Пострадал и памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Его литературное наследие считается основой современной украинской литературы и во многом украинского литературного языка.
Гуляйпольский краеведческий музей. Гуляйполе, Запорожская область
В ночь на 24 августа 2024 года здание музея полностью сгорело от попадания снаряда. До этого в здание Гуляйпольского музея было еще три попадания.
Литературно-мемориальный музей Григория Сковороды, село Сковородиновка, Харьковская область
Музей, посвященный жизни и творчеству философа Григория Сковороды, сгорел в ночь на 7 мая 2022 года - в ходе ракетного обстрела. По данным Харьковской областной администрации, самые ценные экспонаты были заблаговременно вывезены.
Храм в селе Богородичное Донецкой области
19 мая 2022 года в результате артиллерийского обстрела был разрушен храм Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих радость" в селе Богородичное.
Памятник героям Второй мировой, Мариуполь
Во время боевых действий в 2022 году был разрушен памятник погибшим и пропавшим без вести в годы Второй мировой войны сотрудникам завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Госпром, Харьков
28 октября 2024 года в результате очередной воздушной атаки произошло прямое попадание в здание Госпрома. Это один из первых советских небоскребов, построенный в 1925 - 1928 годах на самой большой площади Харькова, памятник архитектуры в стиле конструктивизма национального значения.