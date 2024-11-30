  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаУкраина

Зеленский готов заморозить войну с РФ за членство в НАТО

Сергей Куприков
30 ноября 2024 г.

При поддержке НАТО оккупированные территории можно будет вернуть позже "дипломатическим путем", заявил президент Украины.

https://p.dw.com/p/4nb4C
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Virginia Mayo/AP/picture alliance´

Киев согласится прекратить "горячую фазу" войны с Россией, если контролируемая им территория страны будет взята "под зонтик НАТО", заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в пятницу, 29 ноября, интервью изданию Sky News. Так он прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым одним из планов Дональда Трампа по прекращению войны может стать согласие оставить часть территорий Украины под контролем России в обмен на вступление Украины в НАТО. 

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под "зонтик НАТО" территорию Украины, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И затем Украина сможет вернуть оккупированные территории дипломатическим путем", - сказал Владимир Зеленский. 

Членство в альянсе позволит гарантировать, что президент России Владимир Путин "не вернется", чтобы захватить другие территории. Если же просто заморозить войну без гарантий безопасности со стороны НАТО, то вскоре она опять возобновится, считает Зеленский.

Он подчеркнул, что речи об отказе от потерянных территорий не идет. По словам Зеленского, для этого Североатлантический альянс должен пригласить Украину в ее международно признанных границах, включающих аннексированный Крым. Тогда, по его словам, оккупированные территории можно будет вернуть позже  "дипломатическим путем". Зеленский ранее говорил, что Украина никогда не отдаст свои территории в обмен на любой статус.

Приглашение в Североатлантический альянс является первым пунктом "плана победы" Зеленского, который был публично представлен в октябре. 

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

Шольц: вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не обсуждается

Шольц: вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не обсуждается

Канцлер Германии в очередной раз напомнил, что в НАТО не принимают страны, находящиеся в состоянии войны. Пока в Украине не наступит мир, вопрос о членстве в НАТО не обсуждается.
Политика25 октября 2024 г.03:54 мин.
Йенс Столтенберг (справа) и сменивший его на посту генсека НАТО Марк Рютте (слева)

Йенс Столтенберг: Украину можно принять в НАТО и до конца войны

Йенс Столтенберг: Украину можно принять в НАТО и до конца войны

В истории НАТО уже были случаи принятия стран, которые не контролировали свою территорию полностью, заявил Столтенберг.
Политика5 октября 2024 г.
Показать еще