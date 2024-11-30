Зеленский готов заморозить войну с РФ за членство в НАТО

При поддержке НАТО оккупированные территории можно будет вернуть позже "дипломатическим путем", заявил президент Украины.

Киев согласится прекратить "горячую фазу" войны с Россией, если контролируемая им территория страны будет взята "под зонтик НАТО", заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в пятницу, 29 ноября, интервью изданию Sky News. Так он прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым одним из планов Дональда Трампа по прекращению войны может стать согласие оставить часть территорий Украины под контролем России в обмен на вступление Украины в НАТО.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под "зонтик НАТО" территорию Украины, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И затем Украина сможет вернуть оккупированные территории дипломатическим путем", - сказал Владимир Зеленский.

Членство в альянсе позволит гарантировать, что президент России Владимир Путин "не вернется", чтобы захватить другие территории. Если же просто заморозить войну без гарантий безопасности со стороны НАТО, то вскоре она опять возобновится, считает Зеленский.

Он подчеркнул, что речи об отказе от потерянных территорий не идет. По словам Зеленского, для этого Североатлантический альянс должен пригласить Украину в ее международно признанных границах, включающих аннексированный Крым. Тогда, по его словам, оккупированные территории можно будет вернуть позже "дипломатическим путем". Зеленский ранее говорил, что Украина никогда не отдаст свои территории в обмен на любой статус.

Приглашение в Североатлантический альянс является первым пунктом "плана победы" Зеленского, который был публично представлен в октябре.