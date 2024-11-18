Эрдоган подготовил план замораживания войны в Украине

План Турции предполагает заморозку российско-украинской войны по линии фронта. Украина в качестве уступки России должна будет отказаться от попыток вступить в НАТО минимум на десять лет, сообщило агентство Bloomberg.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал план замораживания войны в Украине по нынешней линии фронта, который он намеревается представить в понедельник, 18 ноября, на саммите стран "большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, план Эрдогана предусматривает согласие Киева "в качестве уступки Путину" отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет.

В качестве компенсации президент Турции предлагает обеспечить Украину военной техникой. Он также предлагает создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить там международные войска "в качестве дополнительной гарантии".

Турецкие чиновники в разговоре с Bloomberg выразили мнение, что Украине будет трудно принять такое предложение, но, по их мнению, "это наиболее реалистичный подход". Как отмечает Bloomberg, турецкие чиновники "хотели бы отложить дискуссии о судьбе оккупированных территорий в долгий ящик и сосредоточиться на том, чтобы обеспечить стабильное прекращение огня".

В Анкаре надеются на согласие Зеленского

Эрдоган надеется, что сможет убедить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку, по словам источников Bloomberg, турецкий лидер "получил разведданные, свидетельствующие о том, что Украина может потерять еще много территорий в ближайшие месяцы, если боевые действия не будут остановлены".

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Россия и Турция входят в G20, а Украина - нет. Зеленский не будет участвовать в саммите, поскольку, как пишет Bloomberg, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва "проигнорировал все более отчаянные просьбы Зеленского о приглашении".

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не поедет на саммит, чтобы не "сорвать" работу встречи из-за того, что в отношении него действует международный ордер на арест. Бразилия и Россия состоят в БРИКС.

Усилия по мирному урегулированию войны

В последнее время союзники Украины усилили попытки убедить Украину и Россию вступить в переговоры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 15 ноября провел первый за два года телефонный разговор с Путиным. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что может поговорить с Путиным, но только когда "контекст" для этого будет подходящим. Макрон считает, что Путин не хочет мира и не готов к мирным переговорам.

Владимир Зеленский в интервью изданию "Суспильне" 16 ноября заявил, что украинские власти "должны сделать все", чтобы война закончилась дипломатическим путем в 2025 году.