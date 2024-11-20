Reuters: Путин не пойдет на серьезные уступки территорий

Президент РФ не хочет идти на серьезные территориальные уступки Киеву и настаивает на том, чтобы Украина отказалась от намерения вступить в НАТО, сообщили агентству Reuters пяти источников.

Президент России Владимир Путин готов обсудить с Дональдом Трампом, победившим на выборах президента США, соглашение о прекращении огня в Украине, но не хочет идти на серьезные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО. Об этом сообщило в среду, 20 ноября, агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждений в Кремле.

Нынешние и бывшие российские чиновники заявили, что Кремль может в общем и целом согласиться на замораживание войны вдоль линии фронта.

Решение Байдена может осложнить требования Москвы

В то же время, как рассказали агентству три собеседника, пространство для диалога может быть в отношении границ четырех восточных областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. По словам двух чиновников, Россия также может быть готова отвести свои силы с относительно небольших участков в Харьковской и Николаевской областях.

Как отметили два собеседника агентства, решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить баллистическими ракетами ATACMS удары вглубь территории РФ может осложнить любое урегулирование и ужесточить требования Москвы.

Путин уже сказал, что "замораживание конфликта" никоим образом не сработает, заявил агентству Reuters за несколько часов до того, как появились сообщения об ударе ATACMS, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, разрешение Вашингтона - это "очень опасная эскалация" со стороны США.

Удар по военному объекту в Брянской области

Украинские СМИ со ссылкой на источники написали 19 ноября, что ВСУ впервые нанесли по территории России удар с использованием американских ракет ATACMS. По данным Telegram-канала Astra, жители города Карачева Брянской области "сообщили об атаке на военную базу". Канал опубликовал несколько видео, которые, как утверждается, были присланы очевидцами и изображают "зарево детонации".

"В Карачеве находится 67-й арсенал ГРАУ (в/ч 55443). Был ли точно сегодня ночью поражен арсенал, неизвестно. Система мониторинга пожаров NASA пожаров в районе Карачева не фиксирует", - говорится в посте.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по территории военного объекта в Карачеве, но не уточнил, каким оружием он был нанесен. Минобороны РФ заявило, что пять из шести запущенных из Украины ракет ATACMS были сбиты силами ПВО.

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

На официальном портале правовых актов РФ после публикации информации о разрешении Киеву бить по территории России американским оружием был опубликован указ Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

Как пояснили юристы правозащитного проекта "Первый отдел", основные изменения в ядерной доктрине сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на Россию.

В новой версии доктрины указано, что Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов". Оговорено также, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства.