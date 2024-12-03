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Страны НАТО обсудят военную помощь Украине

Ксения Польская Брюссель
3 декабря 2024 г.

Министры иностранных дел государств НАТО обсудят в Брюсселе ситуацию в Украине и военную помощь Киеву. Приглашения вступить в альянс, которого добивается украинская сторона, источники DW не ожидают.

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Флаги стран-членов НАТО перед зданием штаб-квартиры альянса
Флаги стран-членов НАТО перед зданием штаб-квартиры альянсаФото: Janine Schmitz/AA/photothek.de/picture alliance

Помощь Украине в войне против России будет главной темой встречи министров иностранных дел государств-участников Североатлантического альянса в Брюсселе с 3 по 4 декабря. Ожидается, что министры обменяются мнениями о ситуации в Украине и "подтвердят непоколебимую поддержку Украины, поскольку она продолжает отстаивать свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, в ответ на продолжающуюся жестокую военную агрессию России", сообщил DW официальный представитель НАТО. "Мы также ожидаем, что министры иностранных дел обсудят враждебные действия России в странах НАТО и подтвердят, что такие действия не помешают союзникам продолжать поддерживать Украину и укреплять нашу оборону", - сказал чиновник.

Источники: Украину пока не пригласят в НАТО

Как указали другие источники DW, в НАТО по-прежнему нет консенсуса по поводу приглашения вступить в альянс, которого добивается Киев в качестве возможной гарантии безопасности. Тем не менее ожидается, что украинская делегация поднимет этот вопрос на заседании Совета НАТО - Украина, которое состоится в рамках министерской встречи вечером 3 декабря.

Для главы МИД Украины Андрея Сибиги это будет первая встреча с коллегами в НАТО. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте будет заседать с министрами иностранных дел также впервые. А для американского госсекретаря Энтони Блинкена это мероприятие станет последним в таком формате, поскольку следующее состоится уже после смены администрации США в Вашингтоне.

Xenia Polska
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