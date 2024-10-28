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Рютте: Участие КНДР в войне - признак отчаяния Путина

Ольга Лебедева
28 октября 2024 г.

Генеральный секретарь НАТО прокомментировал сообщения об отправке военных из Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк РюттеФото: SIMON WOHLFAHRT/AFP

На войне, развязанной Россией против Украины, погибли или ранены более 600 тысяч российских военнослужащих, и привлечение на фронт солдат из Северной Кореи является признаком отчаяния президента РФ Владимира Путина, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 28 октября, после консультаций по данному вопросу Рютте подтвердил переброску северокорейских войск в Россию, а также их отдельных подразделений - в Курскую область.

Рютте призвал воздержаться от участия КНДР в войне против Украины

Участие северокорейских военных в российском вторжении в Украину является угрозой безопасности как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Евроатлантическом пространстве, указал Марк Рютте. Эти действия подрывают мир на Корейском полуострове и поддерживают войну России против Украины, подчеркнул он.

По словам главы НАТО, переброска войск КНДР в Россию представляет собой существенную эскалацию войны в Украине. Он призвал Москву и Пхеньян незамедлительно прекратить эти действия. В НАТО тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил он.

Сообщения о переброске северокорейских солдат в Россию

В последние недели появились сообщения о возможном задействовании северокорейских военных в войне России против Украины. По данным южнокорейской разведки, в дальневосточных регионах РФ находятся уже 1500 бойцов северокорейского спецназа, а в общей сложности КНДР может направить в Россию около 10 тысяч военнослужащих. Предполагается, что после одномесячной подготовки эти солдаты будут отправлены на передовую. Кремль планирует снабдить их поддельными документами, выдавая северокорейцев за жителей восточных регионов России, говорится в документах разведки Южной Кореи.

В НАТО ранее подтвердили переброску войск КНДР в Россию, в свою очередь власти КНДР отрицают отправку солдат в Украину. Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в РФ подготовку к участию в боевых действиях. Отвечая на вопрос журналиста об указывающих на это спутниковых снимках, сделанных службами разведки западных стран, Путин заявил: "Если есть снимки, значит, они что-то отражают".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что северокорейских солдат могут задействовать на фронте уже с 27-28 октября. ЕС предостерег Пхеньян от участия в войне против Украины.

Между тем, по данным Фонда Фридриха Наумана, с начала полномасштабной войны РФ против Украины КНДР передала Москве оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов. Доходы Пхеньяна от военного сотрудничества с Россией могут увеличиться на сотни миллионов долларов, если в войне против Украины будут задействованы северокорейские войска, отмечается далее в публикации.

 

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