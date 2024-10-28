Удастся ли контролировать санкции против КНДР без ООН?

ООН зашла в тупик в вопросе контроля за санкциями против КНДР на фоне ее сближения с РФ. Эту функцию теперь будет выполнять новая мониторинговая группа, созданная 11 странами, включая США, Германию, Южную Корею и Японию.

На смену группе экспертов ООН по контролю за санкциями в отношении Северной Кореи, мандат которой полгода назад не был продлен из-за противодействия России, придет новый международный орган, действующий уже не под эгидой Организации Объединенных Наций. О создании Многосторонней группы по мониторингу санкций (Multilateral Sanctions Monitoring Team) было объявлено в середине октября. В ее состав вошли Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, США, Франция, Южная Корея и Япония. При этом министерство иностранных дел Южной Кореи, которая наряду с США и Японией была одним из инициаторов нового механизма, заявило, что группа открыта для присоединения и других государств, в том числе стран Глобального Юга.

"Целью нового механизма является содействие полному выполнению санкций ООН в отношении КНДР путем предоставления сведений, основанных на тщательном расследовании нарушений санкций и попыток их обойти", - говорится в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Россия сделала СБ ООН фактически недействующим

Аналитики предупреждают, что развивающееся стратегическое партнерство между Москвой и Пхеньяном будет все более усложнять эту задачу. Россия и Северная Корея имеют общую сухопутную границу с автомобильным и железнодорожным сообщением и намерены наладить более тесные военные и экономические связи.

Чтобы положить конец прежнему механизму мониторинга, Россия - еще до того, как российский президент Владимир Путин в июне посетил Пхеньян и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном - использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН. По сообщению США, это произошло после того, как группа экспертов ООН подробно описала закупки Россией военного оборудования и боеприпасов у Северной Кореи.

"Совет Безопасности ООН фактически оказался недееспособным из-за отказа России сотрудничать с другими постоянными членами", - считает Пак Чжон Вон, профессор права из южнокорейского университета Тангук.

Ранее на этой неделе США заявили о наличии доказательств того, что северокорейские военные находятся в России, а по данным Сеула, подготовку к участию в боевых действиях в Украине проходят на российской территории 3000 солдат северокорейского спецназа.

Новая инициатива как замена ООН

По мнению аналитиков, очень важно продолжать оказывать на Пхеньян давление, поскольку подвергнутая международной изоляции страна пытается получить современное военное оборудование.

"Если ООН ослаблена, то другие государства, имеющие обоснованные опасения, должны обеспечить соблюдение этих санкций против стран-изгоев", - отметил профессор Пак в беседе с DW. По его словам, международное право теоретически и юридически допускает кооперацию стран-союзников в этих целях.

Говоря о запуске нового межнационального механизма, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил журналистам в Сеуле, что Россия по-прежнему использует баллистические ракеты и другие ресурсы, противоправно приобретенные у Северной Кореи, для продолжения своей войны против Украины. "В последнее время Россия и в некоторых случаях Китай заблокировали сотрудничество в ряде областей, связанных с этой опасной и провокационной деятельностью", - заявил он.

Северная Корея грозится отомстить

Пхеньян отреагировал на новость с гневом: министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи назвала инициативу "незаконной и нелегитимной", предупредив, что участвующие в ней страны "дорого заплатят", приводят ее слова государственные СМИ Северной Кореи.

Первые санкции ООН против Северной Кореи были введены в 2006 году вскоре после того, как Пхеньян провел первое подземное ядерное испытание. Резолюцией 1718 был запрещен экспорт в КНДР некоторых видов военного оборудования и предметов роскоши, а последующие резолюции, принятые после новых ядерных испытаний и запусков ракет, ужесточили санкции.

США, Евросоюз и Япония ввели против Пхеньяна свои собственные ограничительные меры с целью заставить его отказаться от ядерного оружия. Санкции Токио преследуют еще одну цель - Япония пытается добиться от Северной Кореи освобождения японских граждан, похищенных в 1970-80-х годах.

В последние годы ряд стран обнаружили, что в море у берегов Корейского полуострова северокорейские суда перегружают опасным методом "борт в борт" запрещенные товары, включая мазут.

Профессор Пак из университета Тангук считает, что новая мониторинговая команда может добиться лучших результатов, чем группа экспертов ООН. "Она вполне может оказаться более эффективной с точки зрения фактического выполнения санкций, поскольку структура ООН была более бюрократичной - ей нужно было гораздо больше обсуждать, прежде чем согласовать план действий, - говорит он. - Теперь такого не будет".

Геополитические изменения на руку Пхеньяну

В то же время другие наблюдатели сомневаются, что Многосторонняя группа по мониторингу санкций может быть эффективной в условиях, когда соседи Северной Кореи - Россия и Китай - являются ее ближайшими союзниками. "Россия сейчас совершенно не заинтересована в санкциях против Северной Кореи", - констатирует Бен Эшьон, доцент кафедры международных отношений токийского университета Васэда.

Сеул давно утверждает, что КНДР поставляет России большое количество боеприпасов. Фото: Kim Jae-Hwan/Sopa/Zuma/picture alliance

"Когда в 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию (против энергетического, экспортного и импортного секторов КНДР. - Ред.), и Китай, и Россия согласились сотрудничать со всем остальным миром, с тем чтобы, введя санкции против Северной Кореи, попытаться заставить ее отказаться от своего ядерного оружия, - указал он в интервью DW. - Но с тех пор отношения между Россией и Северной Кореей кардинально изменились: теперь Пхеньян отправляет солдат воевать в Украину".

И хотя новому альянсу, возможно, удастся лучше отслеживать перемещения подозрительных судов, которые могут пытаться обойти санкции, эта "игра в кошки-мышки" стала сложнее: Москва и Пхеньян активизировали поставки военного оборудования, товаров и топлива по железной дороге или на судах, которые не выходят за пределы территориальных вод вдоль восточного побережья двух стран.

"Санкции - это инструмент, который можно использовать для оказания давления, но идея, что мы вдруг сможем добиться полного их соблюдения и заставить Пхеньян уступить, кажется мне нереалистичной", - резюмирует Бен Эшьон.