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Сеул назвал солдат КНДР в России "наемным пушечным мясом"

Сергей Ромашенко
24 октября 2024 г.

Южная Корея обвинила Пхеньян в продаже своих солдат для участия в агрессивной войне. В Конгрессе США призвали принять "прямые военные меры" в ответ на переброску солдат КНДР в Россию.

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Солдаты КНДР на параде
Солдаты КНДР на параде (фото из архива)Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён назвал северокорейских солдат, которые предположительно находятся в России, "наемным пушечным мясом". Он также обвинил лидера КНДР Ким Чен Ына в продаже своей армии для "незаконной агрессивной войны", сообщило информационное агентство "Ренхап" в четверг, 24 октября.

"Если войска отправляют за границу, то они обычно подчиняются командной цепочке своей страны и гордо выполняют свою работу в своей униформе и под своим флагом. Но северокорейские солдаты маскируются в российскую униформу и действуют под российским командованием без всяких оперативных полномочий", - цитирует агентство слова южнокорейского министра.

Южная Корея рассматривает различные варианты ответа

Со своей стороны глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль заявил, что власти его страны рассматривают любые варианты реакции в связи с сообщениями о предполагаемой отправке северокорейских военных в РФ. "Рассматриваются все варианты того, что мы можем сделать. Это зависит от того, как отреагирует Россия, что Северная Корея получит взамен и в каком масштабе Северная Корея будет поддерживать Россию", - сказал министр.

"Я не думаю, что мы можем просто сидеть сложа руки, пока, в конечном счете, это не станет непосредственной угрозой нашей безопасности ", - добавил Чо Тхэ Ёль.

По данным южнокорейской разведки, КНДР уже направила в Россию три тысячи военнослужащих. Они находятся на военных базах в РФ, где их предположительно готовят к отправке на войну против Украины. Администрация США также сообщила о наличии у нее надежных сведений о том, что северокорейские солдаты находятся в России. Чем именно они там занимаются, еще предстоит выяснить, отметил министр обороны США Ллойд Остин.

В Конгрессе США раздаются угрозы

Между тем глава комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер призвал Белый дом рассмотреть вопрос о принятии "прямых военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию. "Администрация Байдена-Харрис должна четко заявить, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Тернера.

По словам Тернера, если информация об отправке военных КНДР в Россию подтвердится, то США "необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных мер против северокорейских войск". Ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США продолжают следить за ситуацией и обдумывают возможный ответ на случай, если сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте в Украине подтвердятся.

"Это стало бы демонстрацией беспрецедентного уровня прямого военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое повлечет за собой последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона", - отметил советник Белого дома. Он также подчеркнул, что сотрудничество России с северокорейскими военными "нарушает множество резолюций Совбеза ООН".

Позиция Кремля и Пхеньяна

В Кремле информацию об отправке военных из КНДР для участия в войне против Украины называли противоречивой.

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации. Наверно, так к ней и надо относиться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 21 октября.

Северная Корея в свою очередь в тот же день опровергла сообщения об отправке своих солдат в Россию для участия в войне против Украины, назвав такую информацию "необоснованными слухами". Выдвинутые Южной Кореей обвинения имеют целью "подорвать репутацию КНДР и легитимные и дружеские отношения между двумя суверенным государствами", - заявил постпред Северной Кореи Ким Сон на заседании рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР 

Между тем Госдума 24 октября ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Как отмечет "Интерфакс", Договор между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года " в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений".

"Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на новый - союзнический уровень. Это база для расширения сотрудничества во всех сферах взаимодействия и фундамент для всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела", - заявил председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

 

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