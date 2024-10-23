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В НАТО подтвердили переброску военных КНДР в Россию

Александра Иванова
23 октября 2024 г.

Если войска КНДР предназначены для военных действий в Украине, это означает значительную эскалацию ситуации с поддержкой Северной Кореей незаконной войны, которую ведет Россия, заявили в НАТО.

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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Северную Корею в июне 2024 года
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Северную Корею в июне 2024 годаФото: Vladimir Smirnov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

"Союзники подтвердили данные о переброске войск КНДР в Россию. Если эти войска предназначены для войны в Украине, это знаменует значительную эскалацию ситуации с поддержкой Северной Кореей незаконной войны, которую ведет Россия, и является еще одним свидетельством значительных потерь России на фронте", - заявила в среду, 23 октября, официальная представительница НАТО Фара Дахлалла в ответ на запрос DW.

Она указала, что члены НАТО ведут активные консультации по этому вопросу в рамках альянса и собираются обсудить ситуацию с властями Южной Кореи.

Данные правительства США о военных КНДР в России

В тот же день агентство AFP сообщило со ссылкой на одного из представителей правительства США, что, по информации Вашингтона, "тысячи северокорейских военных находятся в России с целью тренировки". Правительство США "не знает, в чем будет заключаться их миссия и будут ли они сражаться в Украине", добавил цитируемый спикер.

"Россия каждый день несет огромные потери на поле боя", - продолжил представитель правительства США. По его словам, если Москва обратилась к Пхеньяну, чтобы усилить личный состав армии, "то это признак отчаяния, а не силы со стороны Кремля".

23 октября наличие северокорейских военных на территории России подтвердил также министр обороны США Ллойд Остин. В видеоролике, опубликованном на сайте газеты The Washington Post, он заявил: "У нас есть доказательства того, что северокорейские солдаты… отправились в Россию". Что именно они там делают, покажет время, добавил глава американского оборонного ведомства.  "Если они намерены участвовать в этой войне на стороне России, это очень, очень серьезная проблема, - предупредил глава Пентагона. - И это будет иметь последствия не только для Европы. Это также повлияет на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе".

Данные разведки Южной Кореи

23 октября южнокорейское информагентство "Рёнхап" сообщило, что, по оценке Национальной разведывательной службы (NIS), на данный момент в Россию были переброшены около 3000 военнослужащих из КНДР, чтобы поддержать ее в войне против Украины. К декабрю Пхеньян планирует направить в Россию с этими целями в общей сложности 10 000 военных, говорится далее в статье.

Северная Корея отрицает отправку военных в Россию.

 

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